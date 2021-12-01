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BM insan hakları uzmanlarından devletlere çağrı

Birleşmiş Milletler insan hakları uzmanları, koronavirüs aşılarına eşit ve küresel ulaşımın sağlanması için devletlere çağrı yaptı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 08:30
BM insan hakları uzmanlarından devletlere çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, COVID-19 aşılamalarındaki eşitsizlik ve düşük gelirli ülkelerdeki yetersiz aşılama oranlarına dikkati çekti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlaması planlanan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 12. Bakanlar Konferansı'nın, COVID-19'un Güney Afrika'da çıkan omicron varyantı nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.

"Konferansın ertelenmesi, katedilen ilerlemelerin geciktirilmesi için bir neden olmamalı. Bu gelişme aksine, aşılamalardaki eşitsizliğin ele alınması için toplu eylem gerekliliğini doğruluyor."

"Hızlı ve adil ulaşımı sağlama hükümetlerin ortak sorumluluğu"

Açıklamada, "Dünya genelinde aşıya daha hızlı ve adil ulaşımı kolaylaştırma yolunda yolunda mümkün olan tüm araçları kullanmak için hükümetlerin ortak sorumluluğu bulunmaktadır" denildi.

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Her bireyin COVID-19 aşısına güvenli, etkili ve zamanında ulaşım hakkı bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Aşı stokçuluğundan kaçınmak ve dağıtımı hızlandırmak, ülkeler arası eşit aşı dağılımını sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Uzmanlar, açıklamasında, insan haklarını ihmal eden yaklaşımların, omicron varyantı başta olmak üzere yeni COVID-19 varyantlarına dair küresel riski artıracağı vurgusu yapıldı.

12. Bakanlar Konferansı ertelenmişti

DTÖ'nün Cenevre'deki merkezinde 30 Kasım-3 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan 12. Bakanlar Konferansı, COVID-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süreliğine ertelenmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından "omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

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