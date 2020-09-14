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BM İnsan Hakları Konseyinin 45. Oturumu

KONSEY, AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TALEBİ ÜZERİNE BELARUS'TAKİ İNSAN HAKLARI DURUMUNU

14 Eylül 2020 Pazartesi 15:40
BM İnsan Hakları Konseyinin 45. Oturumu
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KONSEY, AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TALEBİ ÜZERİNE BELARUS'TAKİ İNSAN HAKLARI DURUMUNU "ACİL OTURUMDA" GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Belarus'taki insan hakları durumuna ilişkin "acil oturum" yapılması yönündeki Avrupa Birliği (AB) önergesini kabul etti.
BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 45'inci oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı.
Almanya'nın öncülük ettiği ve AB'nin Konseye sunduğu, "Belarus'taki insan hakları durumuna ilişkin İHK'da acil oturum düzenlenmesini" içeren önerge hakkında bazı ülkeler söz aldı.
Venezuela önergeye karşı çıktı. AB üyesi ülkeler ve Avustralya da önerge lehinde söz aldı. 
Belarus'un BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yury Ambrazevich, AB'nin Belarus'taki siyasi istikrarsızlığı körüklediğini söyledi.
Ambrazevich, önergenin kabul edilmemesi için 47 üyeli Konseye çağrıda bulundu.
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, AB'nin acil oturum talebi 2 hayır ve 20 çekimser oya karşı 25 evet oyuyla kabul edildi.

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BACHELET'TEN "SOSYAL BARIŞIN YENİDEN TESİS EDİLMESİ" ÇAĞRISI
Oylamanın ardından konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Belarus'taki barışçıl gösterilerde başta kadınlar olmak üzere yüz binlerce kişiye şiddet uygulandığına dair endişe verici raporlar aldıklarını söyledi.
Bachelet, raporların kolluk kuvvetlerinin gereksiz ve aşırı güç kullandığını ortaya koyduğunu, ayrıca binlerce kişinin keyfi tutuklandığını ve çocuklar da dahil yüzlerce kişiye işkence veya kötü muamele iddialarının yer aldığını belirtti.
Bazı raporlarda cinsel şiddet iddialarının da olduğunu aktaran Bachelet, son günlerde muhalefetle bağlantılı kişilerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı yönündeki haberlere işaret etti.
Bachelet, "Belarus'ta sosyal barışın yeniden tesis edilmesi için geniş kapsamlı diyalog, reform ve ağır insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliğin sağlanması gerekiyor." dedi.
ACİL OTURUM 18 EYLÜL'DE
Öte yandan, Belarus'taki insan hakları durumuna ilişkin acil oturum 18 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. 
Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 14.09.2020 15:44
Anahtar Kelimeler:
BM Insan Hakları
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