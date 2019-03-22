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BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

22 Mart 2019 Cuma 13:53
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserli'ğinin (OHCHR) varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Haklar Konseyi'nin 40'ıncı oturumunun son gününde, Bahreyn, Bolivya, Küba, Pakistan, Senegal, Venezuela, Zimbabve ve Filistin'in, İsrail aleyhinde verdiği tasarı görüşüldü.

Tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi. İsrail aleyhindeki karar tasarısı 15 çekimser, 8 aleyhte, 23 lehte oyla kabul edildi.

Avustralya, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Fiji, Macaristan ve Ukrayna tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler olarak dikkati çekti.

BM 2018 Gazze Protestoları Bağımsız Soruşturma Komisyonu'nun geçen ayki raporuna da değinilen karar tasarısında Komisyonun, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen yıl düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki ihlallerinin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girebileceğini duyurmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Ayrıca tasarıda, hukuk dışı ve aşırı güç kullanarak insan hakları ihlallerine yol açan İsrailli faillerin adalet önünde hesap vermesi çağrısında bulunuldu.

Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası insan hakları ihlallerinin kınandığı tasarıda, yayılan eşi görülmemiş düzeydeki tahribat, ölüm ve insani acılardan dehşete düşüldüğü vurgulandı.

İsrail aleyhinde kabul edilen karar tasarısının en önemli kısmını ise işgal altındaki Filistin toprakları ve özellikle de işgal altındaki Gazze Şeridi'nde OHCHR'nin varlığının güçlendirilmesi oluşturdu.

Buna göre, OHCHR söz konusu bölgelere daha fazla personel görevlendirecek ve İsrail'in sürdürdüğü uluslararası hukuk ihlalleri uzman ekiplerce izlenerek belgelendirilecek.

OHCHR'nin elde edeceği tüm bulgular, İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumunda sözlü olarak üye ülkelere aktarılacak, bu yıl sonundaki 42'inci oturumunda da Konseye rapor olarak sunulacak.

Bugün sona erecek BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda farklı ülkelere ilişkin karar tasarıları oylanmaya devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Bm Insan Hakları Israil Kınama
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