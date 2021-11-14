banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC Cumhuriyet Meclisi ile TBMM Milletvekilleri sahada buluştu
KKTC takımı galip!
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Güngör çöplüğündeki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangın yer yer sürüyor
KKTC 38 yaşında…
KKTC 38 yaşında
banner404

BM İklim Değişikliği Konferansı'nda anlaşmaya varıldı

Ülkeler, 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) "hayal kırıklıkları" arasında anlaşmaya vararak, gelecek yılın sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti.

14 Kasım 2021 Pazar 10:00
BM İklim Değişikliği Konferansı'nda anlaşmaya varıldı

İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan COP26'da müzakereler, bazı itirazlara rağmen tüm katılımcı ülkeler tarafından imzalandı.

Bir anlaşmaya varmak için belirlenen sürenin cuma 18.00'de sona ermesine rağmen, fosil yakıtlarla ilgili dilde anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza giren müzakereler bir ifade değişikliğiyle tamamlandı.

Taslak metinde yer alan, ülkelerin "azaltılmamış kömür enerjisi ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırmayı hızlandırmaları" gerektiği şeklindeki ifade, "aşamalı olarak azaltmaları" şeklinde değiştirildi.

Bazı Avrupa ve ada ülkeleri; Çin ve Hindistan'ın yoğun itirazları sonucu yapılan değişiklik karşısında hayal kırıklıklarını dile getirse de metni kabul etti.

Sharma: "Derin hayal kırıklığını anlıyorum"

COP Başkanı Alok Sharma, anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bütün delegelere bu sürecin gelişme şeklinden dolayı özür dilediğimi ve çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

banner341
"Derin hayal kırıklığını da anladığını" kaydeden Sharma, ancak yine de anlaşmayı korumanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ada ülkesi Fiji delegasyonundan yapılan açıklamada ise "sadece şaşkınlık değil, aynı zamanda büyük hayal kırıklığı içinde oldukları" ifade edilerek, "Bu bizi 1,5 dereceye yaklaştırmak yerine bu hedefe ulaşmayı zorlaştıracak." denildi.

Bununla beraber ilk kez bir BM iklim anlaşmasında fosil yakıtlardan bahsedilmiş oldu. Varılan anlaşmada ülkeler küresel sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlandırılması için gelecek yılın sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti.

Tepkiler

Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü Jennifer Morgan, anlaşmaya ilişkin, "Silik, zayıf ve 1,5 derece hedefi sadece nefes alıyor. Ancak kömür çağının sona erdiğine dair bir sinyal gönderildi ve bu önemli." açıklamasında bulundu.

Yardım kuruluşu Christian Aid'in CEO'su Amanda Mukwashi de "COP26'nın 1,5 dereceyi canlı tutmak için en iyi şans olduğu söylendi ancak 1,5 derece yaşam desteğine alındı." değerlendirmesini yaptı.


 

banner360
Son Güncelleme: 14.11.2021 11:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan’da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölü sayısı 5’e yükseldi
Sudan’da askeri yönetim karşıtı protestolarda ölü sayısı 5’e yükseldi
Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi
Guterres COP26'nın kapanış konuşmasını yaptı
Guterres COP26'nın kapanış konuşmasını yaptı
Olumsuz hava şartları akrepleri artırdı
Olumsuz hava şartları akrepleri artırdı
İşverenler çalışanları gözetliyor, gizlilik ihlaline tepkiler büyüyor
İşverenler çalışanları gözetliyor, gizlilik ihlaline tepkiler büyüyor
Call of Duty Müslümanlardan özür diledi
Call of Duty Müslümanlardan özür diledi
Vakalar arttı, birçok ülke koronavirüs tedbirlerini artırdı
Vakalar arttı, birçok ülke koronavirüs tedbirlerini artırdı
Hollanda'da 3 hafta "kısmi kapanma" uygulanacak
Hollanda'da 3 hafta "kısmi kapanma" uygulanacak
Rusya’da aşı sertifikası bazı alanlarda zorunlu olacak
Rusya’da aşı sertifikası bazı alanlarda zorunlu olacak
BM: Nijerya'da 12 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir
BM: Nijerya'da 12 milyon kişi açlıkla karşı karşıya kalabilir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim