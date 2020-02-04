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Bm, İdlib'de Gerginliğin Azaltılmasını İstedi

BM, 4 Şubat 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Suriye\'de, Türk ordusu ile rejim güçlerinin İdlib\'de karşı karşıya gelmesinin \'\'alarm verici\'\' olduğunu belirtti, taraflara gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı. 

Bm, İdlib'de Gerginliğin Azaltılmasını İstedi

BM, 4 Şubat 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Suriye\'de, Türk ordusu ile rejim güçlerinin İdlib\'de karşı karşıya gelmesinin \'\'alarm verici\'\' olduğunu belirtti, taraflara gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı. 

04 Şubat 2020 Salı 07:35
Bm, İdlib'de Gerginliğin Azaltılmasını İstedi

BM, 4 Şubat 20 (.): Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de, Türk ordusu ile rejim güçlerinin İdlib'de karşı karşıya gelmesinin ''alarm verici'' olduğunu belirtti, taraflara gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı. 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Suriye'nin kuzey batısında yer alan İdlib'de artan gerginliğe ilişkin açıklamada bulundu. 

Dujarric, ''Suriye'de hükümet güçleri ve Türk askerleri arasında çıkan çatışmalar alarm verici. Suriye'de devam eden savaş ve gerginliğin artması bir kez daha bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe tehdidi gözler önüne seriyor.'' dedi. 

BM'nin, İdlib'deki 3 milyon sivilin güvenliğinden de son derece endişe duyduğunu dile getiren Dujarric, geçen aralıktan bu yana 1,5 milyon kişinin çatışmalar nedeniyle yerinden edildiğini, bunların yüzde 80'inin kadın ve çocuk olduğunu söyledi. 

Dujarric, İdlib'de 53 hastane ve sağlık merkezinin ocaktan beri saldırı tehdidi nedeniyle faaliyetlerini askıya aldığını, hizmet veremediğini belirtti, taraflara derhal çatışmalara son vermesi, gerginliği azaltması, BM denetiminde siyasi sürece geri dönmesi çağrısında bulundu.

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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi konumunda bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç, kalanları Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil hayatını kaybetti.

(AA/RU/GÜL)
 

Son Güncelleme: 04.02.2020 11:28
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