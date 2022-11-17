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BM Heyeti, İnsan Hakları İhlallerini İncelemek İçin İkinci Kez Ukrayna'ya Gidecek

Bm Heyeti, İnsan Hakları İhlallerini İncelemek İçin İkinci Kez Ukrayna'ya Gidecek

17 Kasım 2022 Perşembe 11:00
BM Heyeti, İnsan Hakları İhlallerini İncelemek İçin İkinci Kez Ukrayna'ya Gidecek

 Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin, insan hakları ihlallerini incelemek için yıl sonuna kadar ikinci kez Ukrayna'ya gideceği bildirildi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Ukraynalıların son dönemlerde 9 aylık savaşın en yoğun bombardımanlarına maruz kaldığını söyledi.

Dicarlo, Ukrayna'daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere ilgili BM komisyonunun yıl sonuna kadar ülkeye ikinci ziyaret planladığını belirtti.

Saldırıların sürmesi durumunda kış şartlarında bölgede durumun daha da ağırlaşabileceğine işaret eden Dicarlo, "Kiev, Mıkolayiv, Çernigiv, Cherkasy, Zhytomyr, Sumi, Harkiv, Lviv, Poltava ve diğer yerlere Rus füzeleri ve insansız hava araçları bombalar yağdırdı. Evleri yıkıp zarar verirken bölgedeki hizmetleri de ciddi şekilde aksattı." dedi.

Dicarlo, Ukrayna'da süren bombardımanın ülkenin elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ının zarar görmesine neden olduğuna ve Kiev'in çoğu yerine günde 12 saat elektrik verilemediğine dikkati çekti.

Sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu vurgulayan Dicarlo, "Ukrayna Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, söz konusu ihlal iddiaları için hesap verebilirlik konusundaki çalışmalarını Ukrayna içinde ve dışında devam eden soruşturmalarla sürdürüyor. Komiserler yıl sonundan önce Ukrayna'ya bir ziyaret daha planlıyor." ifadelerini kullandı.

Dicarlo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR), Ukrayna'da tespit edilen 57 cinsel şiddet vakası da dahil olmak üzere insan hakları ihlallerini belgelemeye devam ettiğini bildirdi.

Rosemary Dicarlo, bu 57 cinsel şiddet vakasının 48'inin ise Rus silahlı kuvvetleri ve bağlantılı gruplarla ilişkili kabul edilebileceğini dile getirdi.

BM'ye göre, Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi de yaralandı.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 11:34
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