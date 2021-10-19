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BM, Güney Sudan'da sellerden etkilenen savunmasız kişiler için alarma geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Güney Sudan'da mayıstan bu yana süren aşırı yağışların sonucu oluşan ve sel felaketinin olumsuz etkilendiği savunmasız kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için alarma geçtiklerini duyurdu.

19 Ekim 2021 Salı 14:45
BM, Güney Sudan'da sellerden etkilenen savunmasız kişiler için alarma geçti

BM'nin Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan BMMYK Güney Sudan Temsilcisi Arafat Cemal, sel felaketinin ardından ülkedeki son durumu değerlendirdi.
Cemal, BMMYK heyetinin, ülkenin Yukarı Nil eyaletinde selden olumsuz etkilenen ve eyalete bağlı Malakal şehrine yürüyerek 7 günde ulaşan 1000'e yakın kişiyle yaptığı görüşmelere dair bilgi vererek, "Bazıları günlerdir yemek yememiş, bazıları ise etrafı suyla çevrili adalarda mahsur kalmış ve ağaçların altına sığınmış haldeydi. Salgın riskinin olduğu bölgede kadınlar, çocuklarının sağlığından endişeli." ifadesini kullandı.
Haftalarca etkisini gösteren sel nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde tarım arazilerinin yok olduğunu aktaran Cemal, çok sayıda ailenin güvenliğinden endişe ederek yüksek yerlere sığındığını kaydetti.
Cemal, Güney Sudan'daki sellerin 4 eyaleti ağır etkilediğini belirterek, "Bazı bölgelerde yaşayan topluluklar, 1962'den bu yana bu kadar yoğun bir sel görmediklerini aktardı. Diğer bölgelerde yaşayanlar ise son 3 yıldır yaşanan sellerin günlük yaşam için tahrip edici etkilerini tecrübe etmeye devam ediyor." dedi.

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Ülkede sellerden şimdiye kadar 700 bin kişinin olumsuz etkilendiği bilgisini paylaşan Cemal, "BMMYK, sel felaketi karşısında en savunmasız durumdakilerin karşı karşıya olduğu kritik ihtiyaçlar konusunda alarma geçmiş durumda." diye konuştu.
Cemal, iklim değişikliğinin tüm dünyada olumsuz etkilerini gösterdiğine işaret ederek, bu etkilerin en çok Doğu Afrika'da hissedildiğini ve şiddeti artan doğal afetlerin daha fazla insanı olumsuz etkilediğini vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 19.10.2021 16:00
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