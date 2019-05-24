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BM Genel Sekreteri'nden “Uluslararası İnsani Hukuk“ uyarısı

BM Genel Sekreteri'nden “Uluslararası İnsani Hukuk“ uyarısı

24 Mayıs 2019 Cuma 07:34
BM Genel Sekreteri'nden “Uluslararası İnsani Hukuk“ uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş ve çatışmaların kurbanlarının büyük çoğunluğunun siviller olmaya devam ettiğini belirterek, uluslararası insani hukukun erozyona uğradığını söyledi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasının görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, sivillerin korunmasına yönelik uygulamaların güçlendirildiğine ancak buna rağmen önlemlerin uygulamaya konulmadığına dikkati çekti. 

Çatışmalarda kurbanların büyük çoğunluğunu sivillerin oluşturduğuna işaret eden Guterres, sivillerin, en büyük bedeli ödemeye devam ettiği savaş ve çatışmalarda uluslararası insani hukukun erozyona uğradığı uyarısında bulundu.

Guterres, ''Sadece 2018'de Afganistan, Irak, Mali, Güney Sudan, Somali ve Yemen 'de 22 bin 800 sivil öldü ve yaralandı.'' dedi. 

Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de okullara, hastanelere ve pazar yerlerine ve yerlerinden edilen sivillerin kaldığı kamplara hava saldırları düzenlediğini ifade eden Guterres, tüm çatışma bölgelerinde ölen ve yaralananların yüzde 90'ının yine siviller olduğunu söyledi.

Guterres, insani yardım çalışanlarının de çatışmalarda hedef alındını kaydederek, çatışma bölgelerinde 369 insani yardım çalışanın kaçırıldığını, öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti.

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Aç bırakma ve cinsel şiddetin de savaş aracı olarak kullandığına dikkati çeken Guterres, çatışmalarda sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

"İNSANİ YARDIM OPERASYONLARININ YÜZDE 80'İ TÜRKİYE SINIRI ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da oturumda bir konuşma yaptı.

Sinirlioğlu, milyonlarca sivilin çatışmaların kurbanı olmaya devam ettiğine, sivillerin zorla yerinden edildiğine ve işkenceye maruz kaldığına dikkati çekerek, okullara ve hastanelere yönelik saldırıların ise durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Suriye'de rejimin son haftalarda İdlib'deki uluslararası insani hukuk ihlallerine de değinen Sinirlioğlu, bu durumun bölge ve ötesinde de insani ve güvenlik konuları açısından büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Sinirlioğlu, "Türkiye, BM'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı sınır ötesi insani yardım operasyonlarında ana koridor olmaya devam ediyor ve tüm sınır ötesi insani yardım operasyonlarının yüzde 80'i Türkiye sınırı üzerinden yapılıyor." dedi.

Son Güncelleme: 24.05.2019 10:48
Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri
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