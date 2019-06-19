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BM Genel Sekreteri'nden “İdlib“ çağrısı

BM Genel Sekreteri'nden “İdlib“ çağrısı

19 Haziran 2019 Çarşamba 06:42
BM Genel Sekreteri'nden “İdlib“ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri AntonioGuterres, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden çatışmalar konusunda endişelerini dile getirerek, Türkiye ve Rusya’ya, durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulundu.

Guterres, Suriye’nin İdlib bölgesindeki gelişmeler hakkında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İdlib'deki çatışmaların artmasından derin endişe duyduğunu belirten Guterres, “Özellikle, (İdlib'de) artan aktörlerin katılımıyla durum tehlikeli bir hal aldı. Bunun korkunç bedelini de yine siviller ödüyor.” dedi.

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Guterres, “Astana garantörlerine, özellikle 2018 Eylül mutabakatının imza koyucuları olarak Rusya ve Türkiye’ye, geciktirmeden İdlib’teki durumu istikrara kavuşturmaları için çağrıda bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelenin, uluslararası insan hakları ve insancıl hukuk ile tam uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Guterres, “Defalarca belirttiğim gibi, Suriye krizine askeri çözüm yok. En başında ve 8 yıl sonra açık bir şekilde anlaşıldı ki çözüm siyasidir.” değerlendirmesini yaptı.

Guterres, İran ile ABD arasında son zamanlarda Körfez'de tırmanan gerginlikle ilgili bir soruya ise “Endişeliyiz. (Körfez'de) gerginliği tırmandırmaktan kaçınmak çok önemli. Umuyorum ki durum kontrol altına alınır. Daha önce dediğim gibi dünyanın gerçekten Körfez'de büyük bir çatışmaya ihtiyacı yok.” cevabını verdi.


 

Son Güncelleme: 19.06.2019 11:17
Anahtar Kelimeler:
BM Genel SekreteriIdlib
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