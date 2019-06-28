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BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı

28 Haziran 2019 Cuma 10:36
BM Genel Sekreteri Guterres’den G20 Zirvesi liderlerine çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve Körfez'deki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Guterres, Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da başlayan G20 Zirvesi marjında basına yaptığı açıklamada, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın bir istikrar faktörü olduğunu belirterek, "bu anlaşmayı korumanın çok önemli olacağını" söyledi.

Körfez'deki gerilimin azaltılması ve olası bir çatışmadan kaçınılmasını talep eden Guterres, bölgede muhtemel bir çatışmanın, G20'ye katılan liderler için büyük bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

LİDERLERE ADİL VE İSTİKRARLI REFORMLAR KONUSUNDA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

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Guterres, G20 Zirvesi'ne katılan liderlere hitaben kaleme aldığı mektupta, G20 ülkelerine, küresel finansal güvenlik ağını güçlendirmek ve küresel ekonominin direncini artırmak için adil ve istikrarlı reformlar konusunda harekete geçme ve "eşit büyümeyi teşvik etme" çağrısı yaptı.

Dünya birtakım büyük sorunları çözme konusunda ilerleme kaydetmiş olsa da bu durumun yeterince hızlı gerçekleşmediğini vurgulayan Guterres, iyi planlar ve vizyon olsa da “düşünmeye değil harekete geçmeye" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Guterres, hızlı ve eşit bir ekonomik büyüme inşa edilmeli ki "dünyanın 'pas kuşağında' yaşayan kişiler geride kalmasın” ifadesine yer verdi.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginliğin, bu ay içinde Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırılar ve ABD'ye ait insansız hava aracının Hürmüz Boğazı'nda düşürülmesiyle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.

Son Güncelleme: 28.06.2019 13:57
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