BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib için çağrı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, SURİYE'NİN KUZEYBATISINDA DEVAM EDEN VE HASTANE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA HEDEF ALAN HAVA SALDIRILARINI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KINAYARAK, İDLİB MUTABAKATININ UYGULANMASI ÇAĞRISI YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında devam eden ve hastane ve sağlık çalışanlarını da hedef alan hava saldırılarını güçlü bir şekilde kınayarak, İdlib mutabakatının uygulanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısında koordinatları taraflarla daha önce paylaşılmış olmasına rağmen en büyük hastanelerden biri de dahil birkaç sağlık merkezinin hava saldırılarında vurulduğuna dikkat çekildi.

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere dün düzenlediği saldırılarda 5 sivil ölmüş, 27 sivil yaralanmıştı.

Rejimin destekçisi Rusya bir ambulansı ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezini hedef almıştı.