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BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflara anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu

 

06 Ekim 2020 Salı 22:33
BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs sorunuyla ilgili taraflara anlaşmazlıkların çözümü için diyalog çağrısında bulundu
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GUTERRES’İN MARAŞ’LA İLGİLİ GELİŞMELERDEN ENDİŞELİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm taraflara anlaşmazlıklarını çözümlemek için diyalog çağrısında bulundu ve tarafları bir araya getirmeye hazır olduğunu bildirdi.

BM Kıbrıs Barış Gücü tarafından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stephane Dujarric, Maraş’la ilgili son gelişmeler hususunda açıklama yaptı.

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Açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin bugün Maraş kıyı şeridinin halka açılacağı yönündeki açıklamalardan duyduğu endişe ifade edildi.

Guterres’in BM’nin Maraş’la ilgili duruşunun değişmediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, bu duruşun BM Güvenlik Konseyi kararlarını yönlendirdiği de yer aldı.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in adadaki gerginliği artırabilecek, taraflar arasındaki diyaloğun yeniden başlamasını ve gelecekteki görüşmelerin başarısını baltalayacak  tek taraflı eylemlerden kaçınılmasına yönelik gereksinimi  vurguladığı da ifade edildi.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 02:17
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