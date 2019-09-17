BM Genel Kurulu 74'üncü kez toplanıyor

74. Birleşmiş Miletler Genel Kurulu bugün New York’ta yerel saatle 15:00’te başlayacak. 74. Genel Kurul’un alt düzey çalışmaları önümüzdeki hafta salı gününe kadar sürecek. Bir hafta sonra da 74. BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantılarına dünya liderlerinin katılımıyla devam edilecek.

Dünyanın gözü, BM’ye üye 193 ülke ile 3 gözlemci ülke liderleri ve heyet başkanlarının gerçekleştireceği üst düzey toplantılar, genel kurul salonunda yapacakları konuşmalar için New York’ta olacak.

74. BM Genel Kurulu’nun başkanlığını, 73. BM Genel Kurul Başkanı Maria Fernanda Espinosa Gerces’ten devir alan Nijeryalı siyaset bilimci ve politikacı Tijjani Muhammed Bande yapacak.

LİDERLER BEŞ AYRI ZİRVEYE KATILACAK

Bugün başlayacak BM 74. Genel Kurulu çalışmalarına önümüzdeki haftadan itibaren üst düzey toplantılarla devam edilecek.

BM 74. Genel Kurulu çalışmalarının üst düzey toplantılarında aralarında çok sayıda önemli devlet başkanı ve başbakanların da bulunduğu heyet liderlerinin yapacağı konuşmaların dışında, dünyanın karşı karşıya kaldığı beş ayrı konuda da liderlerin de katılacağı üst düzey zirveler gerçekleşecek.

KÜRESEL SORUNLAR MASAYA YATIRILACAK

Bu yılki genel kurulun en önemli zirvelerinden biri 2015 Paris Antlaşması çerçevesinde yapılacak ‘İklim Değişikliği’ zirvesi olacak. Önce gençler 21-22 Eylül’de yapılacak ‘Gençlik İklim Değişikliği’ toplantısına katılacak sonra da 23 Eylül’de liderlerin katılacağı ‘İklim Değişikliği’ toplantısı yapılacak. BM 74. Genel Kurul çalışmalarında, ABD–Çin ticaret savaşı, Ortadoğu’da barış süreci, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması, Suudi rafinerilerine saldırılar, Yemen’de yaşanan insani kriz, Venezuela ve Ortadoğu’dan mülteci göçü, nükleer silahsızlanma gibi birçok uluslararası siyasi konunun yanı sıra, BM Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri, uluslararası ekonomi, sağlık, BM’de reform gibi birçok konu düzenlenen toplantılarda, ikili ve çoklu görüşmelerde masaya yatırılacak.

(VOA/FG)