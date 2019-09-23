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BM: “En sıcak 5 yıllık dönemi yaşıyoruz”

BM İklim Zirvesi öncesi rapor yayımladı

BM: “En sıcak 5 yıllık dönemi yaşıyoruz”

BM İklim Zirvesi öncesi rapor yayımladı

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
BM: “En sıcak 5 yıllık dönemi yaşıyoruz”

BM İklim Zirvesi öncesi yayımlanan rapor, 2015-2019 arasının tarihteki en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip 5 yıllık dönem olduğunu ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM), 2015-2019 yılları arasının küresel sıcaklık değerleri açısından tarihteki en sıcak 5 yıllık dönem olduğunu bildirdi. Dünya liderlerinin katılacağı BM İklim Zirvesi öncesi yayınlanan rapora göre, son 5 yıllık dönem 2011-2015 arasındaki döneme göre ortalama 0,2 santigrat derece daha sıcak geçti. Son beş yılın ortalaması 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönemden ise 1,1 derece daha yüksek.

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Rapordaki bir başka çarpıcı veri ise, son 40 yılda kuzey kutup bölgesinde yaz mevsiminde deniz buzuyla kaplı alanın her 10 yılda ortalama yüzde 12 küçüldüğünü ortaya koydu. En fazla küçülme 2015-2019 döneminde gerçekleşti. Diğer yandan en fazla buzul erimesi de bu dönemde kaydedildi.

KARBONDİOKSİT ÜRETİMİNDE AZALMA YOK

Pazartesi günkü zirve öncesinde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, devletlerden sera gazı salınımını azaltma hedeflerini yükseltmelerini istedi. Rapora göre mevcut hedeflerle bile karbondioksit üretimi azalmadı, tam tersine arttı. 2018'de 37 milyar ton ile rekor karbondioksit seviyesine ulaşıldığını ortaya koyan rapor, bu seviyenin henüz tahmin edilen tepe noktası olmadığının altını çizdi.

Küresel ısınmayı ''iklim krizi'' olarak tanımlayan Guterres, bir an önce harekete geçilmezse ''iklim değişikliğinin her yıl 7 milyon kişinin ölümüne neden olacağı'' uyarısında bulundu. Guterres, 2015'te varılan Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen küresel sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutma hedefine ulaşılabilmesi için liderlerden zirveye "somut planlarla'' gelmesini istedi. Ülkesini iklim anlaşmasından çeken ABD Başkanı Doland Trump zirveye katılmayacak.
 

Son Güncelleme: 23.09.2019 14:52
Anahtar Kelimeler:
Iklim ZirvesiBm Iklim Zirvesi Raporu
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