banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120302
ALTIN
299.846
DOLAR
5.9430
STERLİN
7.7366
EURO
6.5405
Sayın Bakan, Açıklamasının Altında Kalabilir Mi ?
Dr.İlker İpekdal yazdı...
YDP’nin rolü...
BAŞYAZI
Herşey Bize Müstehak
Derviş Gezer yazdı...
Kaçak yap sonra izin iste!
Kaçak yap sonra izin iste!
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi. 

BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü konusundaki pozisyonunun yıllardır BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlandığını bildirdi. 

29 Ocak 2020 Çarşamba 07:41
BM'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi. 
Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, ''BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır.'' ifadesi kullanıldı.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANI
Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade etmişti. 
Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunmuştu.

banner317
Trump, planının, Filistin için başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etmiş ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmemişti.
Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump Filistin'e bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini belirtmişti.
Trump ayrıca sözde barış planının, bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söylemişti.
 

Son Güncelleme: 29.01.2020 10:59
Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu Barış Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'da yeni tip Koronavirüs vakası 4'e yükseldi
Fransa'da yeni tip Koronavirüs vakası 4'e yükseldi
Trump'ın avukatları senatodaki savunmalarını tamamladı
Trump'ın avukatları senatodaki savunmalarını tamamladı
Suudi Arabistan'dan Trump'ın “Barış Planı“ çabalarına destek açıklaması
Suudi Arabistan'dan Trump'ın “Barış Planı“ çabalarına destek açıklaması
Japonya ve ABD, Vuhan'daki vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti
Japonya ve ABD, Vuhan'daki vatandaşlarının bir bölümünü tahliye etti
İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı
İran saldırısında beyin hasarına uğrayan ABD askerlerinin sayısı arttı
British Airways Pekin ve Şangay'a uçuşları durdurdu
British Airways Pekin ve Şangay'a uçuşları durdurdu
Trump 'Filistin'i parçalama planı'nı açıkladı
Trump 'Filistin'i parçalama planı'nı açıkladı
Küba ve Jamaika arasındaki denizde 7.7 büyüklüğünde deprem
Küba ve Jamaika arasındaki denizde 7.7 büyüklüğünde deprem
Böyle olay görülmedi! Bebeğini çamaşır makinesine attı!
Böyle olay görülmedi! Bebeğini çamaşır makinesine attı!
Küba'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
Küba'da 7,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim