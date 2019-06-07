banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.287
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4265
EURO
6.5701
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Gifa’yı kurşunlayan zanlının davası yine ertelendi
GİFA’YI KURŞUNLAYAN ZANLININ DAVASI YİNE...
Khaled tutuklu kalacak
KHALED TUTUKLU KALACAK
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner306

BM'den Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara ilişkin uyarı

BM'den Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara ilişkin uyarı

07 Haziran 2019 Cuma 06:15
BM'den Suriye'nin kuzeyindeki saldırılara ilişkin uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi kıdemli İnsani Danışmanı Najat Rochdi, Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde şiddetin sona ermemesi durumunda büyük bir insani felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısı yaptı. 
Rochdi, İdlib şehri ile Al Hol ve Rukban kamplarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda bölgede artan saldırılara dikkati çekti
Suriye’nin kuzeybatısında yaşanan korkunç acımasızlık hakkında alandaki BM personelinden ilk elden raporlar aldıklarını belirten Rochdi, “İdlib'de 3 milyon insanın korunmaya ihtiyacı var. Şiddetin sona ermemesi durumunda büyük bir insani felaketle karşı karşıya. Saldırılar ve savaş aynı zamanda devlet kontrolündeki bölgelerdeki sivilleri de etkiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Rochdi, şunları kaydetti:
“Sivillerin korunması her şeyden önemlidir. Terörizmle mücadele, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları önlemek hususunda tarafları uluslararası insancıl hukuk karşısında yasal zorunluluklarından kurtarmıyor. Savaşan tüm taraflar uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeli ve derhal savaş suçlarına yol açabilecek tıbbi tesisler, okullar, pazarlar ve ibadet yerleri dahil sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurmalıdır.” 

banner317
Suriye’nin kuzeydoğusundaki Al Hol kampından bin Suriyeli ve 526 kişilik üçüncü grubun ayrıldığı haberlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rochdi, ancak hala kampta yaşayan yerinden edilmiş insanların acil yardıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
Rochdi, “Kamptaki 72 bin kişinin yüzde 91 gibi ezici çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor, çocukların yüzde 65'i de 12 yaşın altında. Silahlı gruplar veya terör örgütleriyle ilişkili olduğundan şüphelenilenler de dahil olmak üzere tüm çocukların, Uluslararası İnsancıl Hukuk ve Özel Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında özel bakım ve koruması sağlanmalıdır. Bu çocuklar mağdurdur ve öncelikle ilgi ve muamele görmeleri gerekmektir.”
“Birçoğu bu anlamsız savaşı kavramaya çalışmak için çok genç olan bu çatışmanın kurbanlarına karşı ortak bir sorumluluğumuz var.” ifadesini kullanan Rochdi, 29 bin kişinin yaşadığı Rukban kampındaki durumun da temel mal ve hizmet tedarikindeki yetersizlikler nedeniyle çaresiz ve kritik olduğunun altını çizdi. 
Rochdi, açıklamasında “En son dört aydan daha uzun bir süre önce yardım aldılar. Rukban'daki insanlara yardımın derhal iletilmesini kolaylaştırabilecek BM'nin etkili üye devletlerine çağrıda bulunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

 

Son Güncelleme: 07.06.2019 09:25
Anahtar Kelimeler:
Bm Suriye Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atina'da 12 yıldır beklenen cami Eylül'de kapılarını ibadete açıyor
Atina'da 12 yıldır beklenen cami Eylül'de kapılarını ibadete açıyor
Putin'den Türkiye-Rusya işbirliğine övgü
Putin'den Türkiye-Rusya işbirliğine övgü
BM: “İdlib insani krizin eşiğinde”
BM: “İdlib insani krizin eşiğinde”
Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi
Rusya ve ABD savaş gemileri çarpışmanın eşiğine geldi
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
Pentagon’dan Türkiye'ye yönelik F-35 adımı
AB, 8 süper bilgisayar merkezi kuracak
AB, 8 süper bilgisayar merkezi kuracak
Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor
Afrika'da bozuk gıdalar 91 milyon kişiyi hasta ediyor
Afganistan'da Taliban Bayramda 23 Saldırı Düzenledi
Afganistan'da Taliban Bayramda 23 Saldırı Düzenledi
Hindistan'da Kum Fırtınası Ve Yıldırım 19 Can Aldı
Hindistan'da Kum Fırtınası Ve Yıldırım 19 Can Aldı
Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak
Meksika Guatemala Sınırına Ulusal Muhafız Birlikleri Konuşlandıracak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim