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BM'den Rusya'ya “nükleer felaket“ uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının uluslararası insani hukuku ihlal ettiği uyarısı yaparak, nükleer bir felaket yaşanmaması çağrısında bulundu.

04 Mart 2022 Cuma 19:30
BM'den Rusya'ya “nükleer felaket“ uyarısı

Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısının ardından acil toplandı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, "Nükleer santrale saldırı sonrası çıkan yangının soğutma sistemini ve güç merkezini değil, bir eğitim tesisini etkilediğini anlıyoruz." dedi.

"Nükleer santraller ve diğer kritik sivil altyapılar etrafındaki askeri operasyonlar kabul edilemez ve son derece sorumsuzca." değerlendirmesinde bulunan DiCarlo, "Nükleer santrallere yapılan saldırılar uluslararası insani hukuka aykırı." ifadesini kullandı.

Nükleer bir felaket yaşanmaması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunan DiCarlo, "Ukrayna, büyük bir nükleer kazanın yol açabileceği yıkımı çok iyi biliyor. 1986'daki Çernobil felaketi, tüm nükleer santrallere en yüksek seviyede güvenlik sağlanmasının hayati derecede önemli olduğunun kalıcı bir örneğidir." diye konuştu.

Ukrayna Nükleer Düzenlemeler Denetim Kurulu, ülkedeki çatışmalar sırasında Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasının Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.

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Kuruldan yapılan açıklamada, santral sahasında çatışmalar sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, Rus ordusunun kontrolüne geçmesine rağmen santral personelinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada, santraldeki güç ünitelerinin bütünlüğünü koruduğu, radyasyon durumunda değişiklik tespit edilmediği bildirilmişti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

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Son Güncelleme: 05.03.2022 08:57
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