banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96468
ALTIN
287.688
DOLAR
5.8378
STERLİN
7.1458
EURO
6.4879
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Havaya ateş açtı tutuklandı
HAVAYA ATEŞ AÇTI TUTUKLANDI
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

BM'den “Ortadoğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz“ uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan da dahil bölgede cumadan bu yana insansız hava aracı, füze ve hava saldırıları görüyoruz. Genel Sekreter de sürekli söylüyor, Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz." dedi.

BM'den “Ortadoğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz“ uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "İsrail, Gazze, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan da dahil bölgede cumadan bu yana insansız hava aracı, füze ve hava saldırıları görüyoruz. Genel Sekreter de sürekli söylüyor, Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz." dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 07:34
BM'den “Ortadoğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz“ uyarısı

Dujarric, günlük basın brifinginde Orta Doğu'da birçok ülkede son günlerde meydana gelen insansız hava aracı, füze ve hava saldırılarına ve bölgede artan gerginliğe dikkati çekerek, "Genel Sekreter de sürekli söylüyor, Orta Doğu yeni bir kargaşayı kaldıramaz." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Bugün de ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlığına (FHKC/GK) ait mevzilerin gece saatlerinde 3 hava saldırısıyla vurulduğu bildirilmişti.

banner317
İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye taşıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler ise bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "önemli askeri noktaları" İHA'larla vurduklarını duyurdu. Suudi Arabistan tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Son Güncelleme: 27.08.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
Bm OrtadoğuStephane Dujarric
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan'daki selin bilançosu artıyor
Sudan'daki selin bilançosu artıyor
Pentagon'dan F-35 açıklaması
Pentagon'dan F-35 açıklaması
İran, Macron'un füze programıyla ilgili önerisini reddetti
İran, Macron'un füze programıyla ilgili önerisini reddetti
Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetti
Bolsonaro, Amazonlar'daki yangınlar için yapılan yardımı reddetti
Almanya'da evden kaçan kobra yılan aranıyor
Almanya'da evden kaçan kobra yılan aranıyor
Kamerun'da tekne battı: 3 ölü, onlarca kişi kayıp
Kamerun'da tekne battı: 3 ölü, onlarca kişi kayıp
İspanya'da savaş uçağı düştü
İspanya'da savaş uçağı düştü
Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor
Endonezya'nın başkenti Cakarta taşınıyor
Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor
Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor
Dolar/TL'kuru saniyeler içinde 6,39'e kadar çıkıp geriledi
Dolar/TL'kuru saniyeler içinde 6,39'e kadar çıkıp geriledi

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim