banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cenevre ve hellim
Cenevre ve hellim
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin çıldırması!
Bir Zamanlar Kıbrıs ve dövizin...
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Ali Çaygür soruşturulur mu?
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
Kumar yolunda canımızı vermeye hazırız(!)
banner376

BM'den Myanmar'a uyarı: İç savaş çıkabilir!

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da darbenin ardından 520'den fazla kişinin öldüğünü belirterek ülkede iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.

01 Nisan 2021 Perşembe 09:40
BM'den Myanmar'a uyarı: İç savaş çıkabilir!
banner337

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BM Güvenlik Konseyi'ne darbe sonrası ülkede yaşanan gelişmeler konusunda kapalı oturumda bilgi verdi.

banner341
Burgener'in konuşma metnine göre, Myanmar'da darbenin ardından şimdiye kadar 520'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Burgener, "Gözümüzün önünde Myanmar'da sivil nüfusa yaygın ve sistematik saldırılar gerçekleşiyor. Ordunun müdahalesi çok acımasız ve bu durum iç savaş olasılığını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki durumun hızla kontrolden çıktığını ve olası bir iç savaşın etnik azınlıkların ve Arakanlı Müslümanların durumunu da tehlikeye atacağını aktaran Burgener, BM Güvenlik Konseyi'ne elindeki tüm araçları kullanma ve Myanmar'da çok boyutlu bir felaketi önleme çağrısı yaptı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
BmMyanmarIç SavaşÇatışmalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Ticaret Örgütü'ne reform çağrısı
Dünya Ticaret Örgütü'ne reform çağrısı
İtalya'da tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı
İtalya'da tedbirler nisan ayı sonuna kadar uzatıldı
Bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz aşı çöpe gitti
Bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz aşı çöpe gitti
Brezilya'da koronavirüsün yeni bir türüne rastlandı
Brezilya'da koronavirüsün yeni bir türüne rastlandı
Pfizer: “Kovid-19’a karşı geliştirdiğimiz aşı gençlerde de koruma sağlıyor”
Pfizer: “Kovid-19’a karşı geliştirdiğimiz aşı gençlerde de koruma sağlıyor”
İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı
İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 350 bin sterline satıldı
Covid-19 analizi
Covid-19 analizi
Putin, Merkel ve Macron ile çevrimiçi görüşme yaptı
Putin, Merkel ve Macron ile çevrimiçi görüşme yaptı
Ghebreyesus: "Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali kapsamlı araştırılsın"
Ghebreyesus: "Covid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali kapsamlı araştırılsın"
Beyaz Saray: DSÖ'nün COVID-19 raporu şeffaflıktan yoksun
Beyaz Saray: DSÖ'nün COVID-19 raporu şeffaflıktan yoksun

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim