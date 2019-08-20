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BM'den insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette artış vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddet açısından 2018'in, son 5 yılın en kötü yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

BM'den insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette artış vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddet açısından 2018'in, son 5 yılın en kötü yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

20 Ağustos 2019 Salı 11:05
BM'den insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette artış vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddet açısından 2018'in, son 5 yılın en kötü yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.
Mueller, "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" vesilesiyle BM'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2018'de krizlerden etkilenen ülkelerde 131 yardım çalışanının öldürüldüğünü, 144'ünün yaralandığını ve 130'unun kaçırıldığını kaydederek "Yardım çalışanlarına yönelik şiddet açısından 2018, son 5 yılın en kötü yılı olarak kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.
Bu yıl şimdiye kadar 57 yardım çalışanının öldürüldüğünü, 59'unun yaralandığını ve 40'ının kaçırıldığını ifade eden Mueller, uluslararası yasalara ve insan haklarına saygının azalması nedeniyle insani yardım çalışmalarının giderek daha tehlikeli bir hal aldığını dile getirdi.

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Mueller, 22 BM çalışanının yaşamını yitirdiği 2003'te Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıdan bu yana en az 4 bin 500 yardım çalışanının şiddete maruz kaldığını belirterek "Bu da her yıl 280 yardım çalışanının şiddete uğradığı anlamına geliyor." dedi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta 19 Ağustos 2003'te aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun da bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu, BM Genel Kurulunda 2008'de alınan kararla 19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü" olarak ilan edilmişti.
 

Son Güncelleme: 20.08.2019 14:53
Anahtar Kelimeler:
Insani Yardım çalışanları
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