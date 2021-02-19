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BM'den iklim krizi uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, hava ve su kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişinin öldüğünü belirterek, iklim kriziyle mücadelede şimdi harekete geçilmezse geç kalınacağı uyarısında bulundu.

19 Şubat 2021 Cuma 08:45
BM'den iklim krizi uyarısı
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Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın (UNEP) "Doğa ile Barış" raporunun açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Guterres, doğanın yardımı olmadan "insanlığın gelişmek bir yana hayatta dahi kalamayacağını" söyledi.

Çok uzun süredir insanlığın doğaya karşı "intihar" niteliğinde bir savaş sürdürdüğüne dikkati çeken Guterres, bu savaşın yarattığı iklim değişikliği, yok olan biyolojik çeşitlilik ve çevre kirliliğinin türleri tehdit ettiğini vurguladı.

Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık üçte ikisinin hane kaynaklı olduğuna dikkati çeken Guterres, dünyanın bu yüzyıl içinde 3 santigrat derecelik sıcaklık artışına doğru sürüklendiği söyledi.

"Geri dönüşü olmayan noktaya çok yakınız"

Guterres, "Hava ve su kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişi hayatını kaybediyor" diye konuştu.

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İklim kriziyle mücadelede şimdi harekete geçilmezse gecikilmiş olacağı uyarısı yapan Guterres, "Geri dönüşü olmayan noktaya çok yakınız" dedi.

Rapora, göre, gezegendeki tahmini 8 milyon bitki ve hayvan türünün 1 milyondan fazlası yok olma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar her yıl yaklaşık 6,5 milyon erken ölüme neden olurken, kirli su ise çoğu çocuk 1,8 milyon kişiyi öldürüyor.

1,3 milyar insan ise hala yoksul ve 700 milyon kişi açlık çekiyor.

Her yıl 400 milyon ton zehirli atık sulara karışıyor

Dünyadaki orman örtüsünün yüzde 10'unun kaybolduğuna dikkat çekilen raporda, her yıl 400 milyon ağır metal, zehirli ve diğer endüstriyel atıkların sulara karıştığı belirtildi.

Dünyadaki sulak alanların sadece yüzde 15'inin bozulmadığı kaydedilen raporda, balık nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının maksimum seviyede avlandığına, okyanuslarda 400'den fazla oksijeni tükenmiş bölge olduğuna ve denizlerdeki plastik kirliliğinin 1980'den beri 10 kat artığına dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bmİklim KriziAntonio Guterres
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