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BM'den “İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında“ açıklaması

BM'den “İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında“ açıklaması

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:30
BM'den “İdlib'deki 3 milyon kişi risk altında“ açıklaması

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi, Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerektiğini vurgulayarak, "İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında." dedi.
Grandi, Suriye'de rejim güçleri ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı. 
"Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatının korunması gerekiyor çünkü şu anda ortaya çıkan yerinden edilmelerden çok endişeliyiz." diyen Grandi, "İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyon kişi risk altında. Bu bir sorun." ifadesini kullandı. 
BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis'in Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaların yoğunlaşması halinde 2 milyon kadar sivilin Türkiye’ye girmek isteyebileceği uyarısında bulunmasını da değinen Grandi, bu konuda herhangi bir tahminde bulunmayı tasvip etmediğini kaydetti.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMASI BÖLGESİ"NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. 
Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in il merkezi, mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti. İdlib, rejimin en yoğun olarak hedef aldığı bölgelerin başında yer aldı. 

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Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti.
Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusundaki Sincar beldesi, Ebu dali, Hicaz, Resim el Abit, Remle, Um Cureyn köyleri ile Ebu Zuhur Havaalanı'nı 2018'in yılının başında ele geçirmişti. Böylece rejim güçleri, yoğun saldırıları neticesinde, İdlib ili sınırları içine, güneydoğu yönünden girmişti. 
Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta devam ediyor.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 126 sivilin yaşamını yitirdiğini, 325'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.
 

Son Güncelleme: 17.06.2019 15:40
Anahtar Kelimeler:
Bm Idlib
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