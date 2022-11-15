banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı
Görevden alma ve atamalar yapıldı
Şentop: KKTC er veya geç tanınacak
Son Dakika
Şentop: KKTC er veya geç...
Eczacılar Birliği: 15 aylık çabalar boşa gitti
Eczacılar Birliği: 15 aylık çabalar...
EL-SEN: Yine Karanlıklar Göründü
EL-SEN: Yine Karanlıklar Göründü
Çaldığı tableti takas etti!
Çaldığı tableti takas etti!
banner404

BM'den Hem Ukraynalı Ve Hem Rus Savaş Esirlerinin İşkenceye Maruz Kaldığı Açıklaması

15 Kasım 2022 Salı 17:00
BM'den Hem Ukraynalı Ve Hem Rus Savaş Esirlerinin İşkenceye Maruz Kaldığı Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsan Hakları Takip Misyonu Başkanı Matilda Bogner, Rusya-Ukrayna savaşında esir düşen hem Rus hem de Ukraynalıların, "kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını" söyledi.

Bogner, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Ukrayna'daki BM İnsan Hakları İzleme Misyonunun son birkaç ayda, Rusya'nın savaşta esir olarak aldığı 159 Ukraynalı (139 erkek ve 20 kadın) ile görüştüklerini ifade etti.

Ukrayna'nın Olenivka ve Donetsk bölgeleri ile Rusya Federasyonu'nda esir olarak tutulan ve daha sonra serbest bırakılan 20 Ukraynalı kadın savaş esirinin fiziksel şiddet görmediğini kaydeden Bogner, Olenivka'daki kadın esirlerin, yakınlarındaki hücrelerde işkence gören erkek savaş esirlerinin çığlıklarıyla psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti.

Bogner, Ukrayna'nın BM yetkililerine, ülkede tutulan Rus savaş esirleriyle gizli görüşme izni verdiğini ancak Rusya'nın, Ukraynalı esirlerle görüşülmesine izin vermediğini söyledi.

"Ukraynalı esirlerden bazıları, yakalandıktan hemen sonra dövüldü veya kişisel eşyaları yağmalandı" diyen Bogner, esirlerin genel olarak kalabalık otobüs veya traktörlere bindirildiği, bazen bir günden fazla suya ve tuvalet ihtiyacına erişimlerinin olmadığını belirtti.

- "Esirlerden büyük çoğunluğu, işkence gördüğünü söyledi"

Bogner, "Görüşme yaptığımız savaş esirlerinden büyük çoğunluğu, bize, işkence ve kötü muamele gördüğünü söyledi" dedi.

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde savaş esiri olarak tutulan Ruslara yönelik kötü muameleleri de belgelediklerine değinen Bogner, Rus savaş esirlerine burada "hoş geldin dayakları" adı altında kötü muamele yapıldığını dile getirdi.

Rus savaş esirlerinin, karakol bodrumları ve askeri karargahlar gibi gayri resmi gözaltı yerlerinde uzun süre tutulduğuna dair iddialara ulaştıklarını belirten Bogner, bazı durumlarda savaş esirlerinin, Ukrayna kolluk kuvvetleri tarafından bıçaklanma ya da elektrik verilmesi gibi muamelelere maruz kaldığını kaydetti.

Bogner, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından yapıldığı bildirilen, "savaş dışı kişilerin" yargısız infazlarına ve birkaç işkence ile kötü muamele vakasına ilişkin inandırıcı iddialar aldıklarını da belirtti.

Öte yandan, Bogner, Nisan 2022'de Olenivka yakınlarındaki esirlerin tutulduğu yerde 8 esirin öldürüldüğü yönünde iddianın da kendilerine ulaştığını sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 15.11.2022 22:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya'da Hapiste Olması Gereken Zambiyalı Öğrenci, Ukrayna'da Cephede Öldü
Rusya'da Hapiste Olması Gereken Zambiyalı Öğrenci, Ukrayna'da Cephede Öldü
İngiltere, AB'nin Savunma Projesine Katılacak
İngiltere, AB'nin Savunma Projesine Katılacak
Euro Bölgesi Ekonomisi 3. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü
Euro Bölgesi Ekonomisi 3. Çeyrekte Yüzde 0,2 Büyüdü
Rusya: “ABD Ve AB Vaatlerini Uygularsa Rus Gübre Ve Tahılının Sevkiyatı Önündeki Engeller Kalkar“
Rusya: “ABD Ve AB Vaatlerini Uygularsa Rus Gübre Ve Tahılının Sevkiyatı Önündeki Engeller Kalkar“
AB, İsrail Ordusunun Öldürdüğü Filistinli Kız Çocuğu İçin Soruşturma Çağrısı Yaptı
AB, İsrail Ordusunun Öldürdüğü Filistinli Kız Çocuğu İçin Soruşturma Çağrısı Yaptı
Alkollü Araç Kullanan Ruandalı Siyasetçi Milletvekilliğinden İstifa Etti
Alkollü Araç Kullanan Ruandalı Siyasetçi Milletvekilliğinden İstifa Etti
Çin'den Afrika Birliğinin G20 Üyeliğine Destek
Çin'den Afrika Birliğinin G20 Üyeliğine Destek
Ukrayna'nın Başkenti Kiev Füzelerle Vuruldu
Ukrayna'nın Başkenti Kiev Füzelerle Vuruldu
Taylandlı YouTuber'a yarasa yemekten ceza
Taylandlı YouTuber'a yarasa yemekten ceza
İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim