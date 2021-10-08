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BM'den aşı için "8 milyar dolar yardım" çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına COVID-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

08 Ekim 2021 Cuma 09:10
BM'den aşı için "8 milyar dolar yardım" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılının ilk yarısına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin COVID-19'a karşı aşılanabilmesi için küresel aşı stratejisini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile düzenlediği basın toplantısında, aşı dağıtımındaki eşitsizliğin yeni varyantların ortaya çıkmasına, milyonlarca kişinin ölümüne ve ekonomilerde trilyonlarca dolar kayba neden olduğuna dikkati çekti.

Antonio Guterres, yıl sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 40'ına COVID-19 aşısı yapılabilmesi için 8 milyar dolar yardım çağrısı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
BmAşı
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