BM'den Afrika ülkelerine seyahat kısıtlamalarına tepki

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Omicron varyantı yüzünden güney Afrika ülkelerinin izole edilmesinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi.

Aşı yetersizliğinin varyantlar için bir üreme alanı olduğu konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu belirten Guterres, Afrika'da aşı yetersizliği yüzünden aşılama oranlarının düşük olmasından Afrika halkının sorumlu tutulamayacağını söyledi.

"Afrika halkı cezalandırılmamalı"

Guterres, "Afrika halkı, önemli bilimsel ve sağlık verilerini tespit edip dünyayla paylaştığı için cezalandırılmamalı." ifadesini kullandı.

Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getiren ülkelere seslenen Guterres, COVID-19 testi gibi etkili önlemler alarak seyahat ve ekonomik angajmana izin verilmesi çağrısı yaptı.

Güney Afrika'ya seyahat yasağı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiğİ açıklanmıştı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.