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BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeybatısında 1000'e yakın çadırın yoğun kar yağışı yüzünden çöktüğünü söyledi. Yerinden edilmiş Suriyelilerin dondurucu soğuklarda oldukça zor koşullarla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

25 Ocak 2022 Salı 08:30
BM'den açıklama

Suriye Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ülkenin kuzeybatısında hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesin çadırda kalan Suriyelilerin yaşam koşullarını son derece zorlaştırdığına dikkati çekti.

Yoğun kar yağışı yüzünden yaklaşık 1000 çadırın çöktüğünü belirten Cutts, dondurucu hava koşullarının 250 bin Suriyeliyi etkilediğini söyledi.

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Yardımların artırılması gerektiği vurgulandı

İnsani yardım çalışanlarının, Suriyelileri çöken çadırların altından çıkardığını belirten Cutts, birçok Suriyelinin ise çadırlarındaki karı çıplak elleriyle temizlemeye çalıştığını ifade etti.

Kışlık ayakkabıları olmayan çocukların sandaletlerle kar ve buz üzerinde yürüdüğüne dikkati çeken Cutts, geçen sene Suriye için gereken 4 milyar dolar yardım fonunun sadece yüzde 45'ini toplayabildiklerini ve uluslararası toplumun yardımlarını artırması gerektiğini vurguladı.

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