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Bm'den Abd Yüksek Mahkemesi'nin "sığınmacı" Kararına Eleştiri

BMMYK SÖZCÜSÜ ANDREJ MAHECİC: (ABD YÜKSEK MAHKEMESİ'NİN SIĞINMACI KARARI) BU KARARIN SIĞINMACILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜZ. ŞİDDET VEYA ZULÜMDEN KAÇAN İNSANLARIN ULUSLARARASI KORUMAYA VE YÜRÜRLÜKTEKİ İLTİCA PROSEDÜRLERİNE TAM OLARAK ERİŞEBİLMELERİ GEREKTİĞİNİ YİNELİYORUZ

Bm'den Abd Yüksek Mahkemesi'nin "sığınmacı" Kararına Eleştiri

BMMYK SÖZCÜSÜ ANDREJ MAHECİC: (ABD YÜKSEK MAHKEMESİ'NİN SIĞINMACI KARARI) BU KARARIN SIĞINMACILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜZ. ŞİDDET VEYA ZULÜMDEN KAÇAN İNSANLARIN ULUSLARARASI KORUMAYA VE YÜRÜRLÜKTEKİ İLTİCA PROSEDÜRLERİNE TAM OLARAK ERİŞEBİLMELERİ GEREKTİĞİNİ YİNELİYORUZ

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:23
Bm'den Abd Yüksek Mahkemesi'nin "sığınmacı" Kararına Eleştiri

BMMYK SÖZCÜSÜ ANDREJ MAHECİC: (ABD YÜKSEK MAHKEMESİ'NİN SIĞINMACI KARARI) BU KARARIN SIĞINMACILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDEN DOLAYI ÜZGÜNÜZ. ŞİDDET VEYA ZULÜMDEN KAÇAN İNSANLARIN ULUSLARARASI KORUMAYA VE YÜRÜRLÜKTEKİ İLTİCA PROSEDÜRLERİNE TAM OLARAK ERİŞEBİLMELERİ GEREKTİĞİNİ YİNELİYORUZ"
Cenevre, 14 Eylül 19 (.): Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK), ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırma getirmesi talebini onaylamasından, üzüntü duyulduğu bildirildi.
BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, tüm göçmenlerin sığınma başvurusu yapmaya hakkı olduğunu ve bu kişilere uluslararası koruma sağlanması gerektiğini vurguladı.
Mahecic, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararını eleştirerek, "Bu kararın sığınmacılar üzerindeki etkisinden dolayı üzgünüz. Şiddet veya zulümden kaçan insanların uluslararası korumaya ve yürürlükteki iltica prosedürlerine tam olarak erişebilmeleri gerektiğini yineliyoruz." dedi.
ABD-Meksika sınırındaki göçmenlerin kimlik tespitlerinin hızlıca yapılması çağrısında bulunan Mahecic, bu kişilerin sığınma hakkı da dahil olmak üzere hak ettikleri tüm ihtiyaçlarının ve güvenliklerinin sağlanmasının şart olduğunu kaydetti.

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Sözcü Mahecic, "sığınacak bir liman" arayan aileler ve ebeveynlerinden koparılmış çocukların kaderinden endişe duyduğunu sözlerine ekledi.
ABD Yüksek Mahkemesi, önceki gün Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırma getirilmesi talebini onaylamıştı.
Karara dair sevincini Twitter'dan paylaşan Trump, "Sınır ilticasında büyük bir ABD Yüksek Mahkemesi kazanımı!" ifadesini kullanmıştı.
Başkanlık kampanyası boyunca ABD'ye yönelik iltica ve göçmen akınını büyük ölçüde bitireceği sözünü veren Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.
(AA/TUĞ/HA)
 

Son Güncelleme: 14.09.2019 12:50
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