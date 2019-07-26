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BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı

BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı

26 Temmuz 2019 Cuma 06:19
BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesinin ardından, ABD ile Pyongyang arasındaki nükleer görüşmelerin yeniden başlaması çağrısı yaptı. 

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesinden endişe duyduklarını söyledi. 

Haq, BM Genel Sekreteri Guterres'in ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmelerin hızlı bir şekilde yeniden başlaması çağrısında bulunduğunu ifade etti. 

ABD Başkanı Donald Trump geçen haziranda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş ve iki lider nükleer görüşmelerin yeniden başlaması konusunda mutabık kalmıştı. 

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GÜNEY KORE, KUZEY KORE'NİN FÜZE ATEŞLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti kıyısından sabah iki kısa menzilli füze ateşlendiği belirtilmişti.

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de fırlatıldığının bildirildiği açıklamada, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanan füzelerden birinin 430 kilometre, diğerinin de 690 kilometre yol katettiği kaydedilmişti.

 Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin Trump ve Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.


 

Son Güncelleme: 26.07.2019 09:37
Anahtar Kelimeler:
Abd Kuzey Kore Nükleer Görüşmeler
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