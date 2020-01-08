banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112876
ALTIN
296.115
DOLAR
5.9469
STERLİN
7.7359
EURO
6.6089
Güzelyurt’ta bir bina çöktü!
GÜZELYURT’TA BİR BİNA ÇÖKTÜ!
Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası
YİNE KAZA!
Lefkoşa Girne yolu trafiğe açık
LEFKOŞA GİRNE YOLU TRAFİĞE AÇIK
Sürücülere bir uyarı daha
SÜRÜCÜLERE BİR UYARI DAHA

BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ve İran arasında artan gerginliğe ilişkin, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 17:00
BM'den ABD-İran geriliminin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada Guterres, İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarının ardından gerginliğin azaltılması ve maksimum itidal gösterilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, taraflara diyalog ve uluslararası işbirliğinin yenilenmesi çağrısında da bulunarak, "Körfez'de dünyanın göze alamayacağı bir savaşı önlemek hepimizin ortak görevi. Savaşın neden olduğu korkunç acıları unutmamalıyız. Savaşın bedelini, her zaman olduğu gibi masum insanlar ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

banner317
İRAN SALDIRISI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Son Güncelleme: 08.01.2020 21:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump: “İran'ın saldırılarında hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi”
Trump: “İran'ın saldırılarında hiçbir Amerikan askeri zarar görmedi”
İran'da yarın milli yas ilan edildi
İran'da yarın milli yas ilan edildi
Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması
Çavuşoğlu-lavrov Ortak Basın Açıklaması
Hindistan'da Tecavüz Sanıkları Hakkında İdam Kararı Verildi
Hindistan'da Tecavüz Sanıkları Hakkında İdam Kararı Verildi
Avustralya'daki Yangınların Dumanları Brezilya'ya Ulaştı
Avustralya'daki Yangınların Dumanları Brezilya'ya Ulaştı
Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı mahkeme salonunu karıştırdı
Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı mahkeme salonunu karıştırdı
Ab'den Brexıt Sonrası Geçiş Süreci Ve Müzakereler Konusunda Uyarı
Ab'den Brexıt Sonrası Geçiş Süreci Ve Müzakereler Konusunda Uyarı
Hamaney: “Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir “
Hamaney: “Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir “
İran: “Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu”
İran: “Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu”
İspanya'da Sosyalist Lider Pedro Sanchez Başbakan Olarak Yemin Etti
İspanya'da Sosyalist Lider Pedro Sanchez Başbakan Olarak Yemin Etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim