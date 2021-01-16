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BM'den 59 milyon dolarlık eğitim projesi

Burkina Faso'da okula gidemeyen 800 bin çocuğun eğitimine devam etmesi için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından başlatılan proje imzalandı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:00
BM'den 59 milyon dolarlık eğitim projesi
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Başkent Vagadugu'da bir araya gelen Eğitim Bakanı Stanislas Ouaro ve UNICEF temsilcisi Sandra Lattouf, UNICEF'in "Eğitim Bekleyemez (ECW)" girişiminin hazırladığı 3 yıl sürecek projeyi imzaladı.

Maliyeti 59 milyon doları bulan proje kapsamında, 6 bölgede terör sorunu nedeniyle okula gidemeyen 800 bin çocuğun eğitime katılımı hedefleniyor.

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İlk etapta 144 bin çocuğun okula gitmesi sağlanacak

Bu yıl, terör saldırılarından en çok etkilenen 3 bölge ile başlayacak projede, ilk etapta 144 bin çocuğun okula gitmesi sağlanacak.

Güvenlik sorunu nedeniyle 2 bin 300 okulun kapalı olduğu ülkede, 2,6 milyon çocuk eğitim hakkına ulaşamıyor.

Söz konusu 6 bölgede ise 3-17 yaş arasında çocukların yüzde 56'sı güvenlik endişesi nedeniyle okula gidemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bm Eğitim Projesi59 Milyon Dolarlık Eğitim ProjesiBurkina FasoBirleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
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