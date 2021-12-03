banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt geldi!
Akaryakıt geldi!
Burslar bugün ödeniyor
Burslar bugün ödeniyor
TC Dışişleri'nden Rum Yönetimi'ne tepki
Rum Yönetimi'ne tepki!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
banner405
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

BM'den 41 milyar dolarlık yardım çağrısı

BM, 41 milyar dolarla tarihindeki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu.

03 Aralık 2021 Cuma 08:40
BM'den 41 milyar dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünyada çatışmalardan ve yoksulluktan etkilenen 183 milyon kişiye yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporunda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı.

Raporda, 2021'de dünyada yardıma ihtiyaç duyan 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

BM'den 41 milyar dolarlık yardım çağrısı

Etiyopyalıların durumu "en endişe verici"

Buna göre, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyacak.

İnsani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu "en endişe verici" olarak nitelendirildi.

BM'nin insani yardım planı ayrıca Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Irak, Libya, Lübnan, Madagaskar, Mali, Mozambik, Myanmar, Nijer, Nijerya, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali, Güney Sudan, Ukrayna ve Venezuela'daki ihtiyaç sahiplerini kapsıyor.

"Kıtlık 43 ülkede ürkütücü boyutta"

Ek olarak raporda, dünya nüfusunun yüzde 1'inden fazlasının yerinden edildiği ve aşırı yoksulluğun yeniden yükselişe geçtiği söylendi.

banner341
Kıtlığın 43 ülkede 45 milyon insan için ürkütücü boyutlara ulaştığına değinilen raporda, kadınların ve kızların en büyük acıyı çektiği vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan raporda, "Sürekli ve acil yardım olmaz ise 2022 felaket olabilir." uyarısında bulunuldu.

BM'den 41 milyar dolarlık yardım çağrısı

"Türkiye gerçekten de oldukça misafirperver"

AA muhabirinin Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin sorusunu cevaplayan Griffiths, "güvenli ve gönüllü" dönüş olmadan Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri halinde hedef olabileceklerini söyledi.

Griffiths, "Suriyeli mültecilerin Suriye'ye ancak güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmeleri mecburi" dedi.

Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye övgüde bulunan Griffiths, "Türkiye gerçekten de oldukça misafirperver." dedi.

"Suriyeli mültecilere 6 milyar dolar ayrıldı"

Griffiths, Ağustos ayında Gaziantep'e geldiğinde Suriyelilere yardım eden Türk vatandaşı genç bir kızın kendisini çok etkilediğini ve genç kızın Suriyelilere yardım konusunda kendisine, "Bu bizim için bir zorunluluk" dediğini aktardı.

Griffiths, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mülteciler için 6 milyar dolar fon ayırdıklarını, bunun ciddi bir miktar olduğunu söyledi.

BM, sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve özel sektör tarafından yürütülen projelerle geçen yıl 107 milyon kişiye ulaşılmış, hedefin yüzde 70'i gerçekleştirilebilmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ: “Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak”
DSÖ: “Delta varyantında kazanılan tecrübe, Omicron ile mücadelede rehber olacak”
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 325 milyon euro destek
AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 325 milyon euro destek
Bilim insanları iklimin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutacak
Bilim insanları iklimin 1,5 milyon yıllık geçmişine ışık tutacak
Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Afrika Birliği'nden "Omicron" açıklaması: Paniğe gerek yok
Afrika Birliği'nden "Omicron" açıklaması: Paniğe gerek yok
Uluslararası Göç Örgütü: Geçen yıl göçmen sayısı 281 milyona ulaştı
Uluslararası Göç Örgütü: Geçen yıl göçmen sayısı 281 milyona ulaştı
Yunanistan'da ilk Omicron varyantına rastlandı
Yunanistan'da ilk Omicron varyantına rastlandı
İngiltere, COVID-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi
İngiltere, COVID-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi
AB, seyahat kısıtlamaları listesinden iki ülkeyi çıkardı
AB, seyahat kısıtlamaları listesinden iki ülkeyi çıkardı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim