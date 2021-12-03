BM'den 41 milyar dolarlık yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünyada çatışmalardan ve yoksulluktan etkilenen 183 milyon kişiye yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporunda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı.

Raporda, 2021'de dünyada yardıma ihtiyaç duyan 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunun altı çizildi.

Etiyopyalıların durumu "en endişe verici"

Buna göre, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyacak.

İnsani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu "en endişe verici" olarak nitelendirildi.

BM'nin insani yardım planı ayrıca Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Irak, Libya, Lübnan, Madagaskar, Mali, Mozambik, Myanmar, Nijer, Nijerya, işgal altındaki Filistin toprakları, Somali, Güney Sudan, Ukrayna ve Venezuela'daki ihtiyaç sahiplerini kapsıyor.

"Kıtlık 43 ülkede ürkütücü boyutta"

Ek olarak raporda, dünya nüfusunun yüzde 1'inden fazlasının yerinden edildiği ve aşırı yoksulluğun yeniden yükselişe geçtiği söylendi.

Kıtlığın 43 ülkede 45 milyon insan için ürkütücü boyutlara ulaştığına değinilen raporda, kadınların ve kızların en büyük acıyı çektiği vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan raporda, "Sürekli ve acil yardım olmaz ise 2022 felaket olabilir." uyarısında bulunuldu.

"Türkiye gerçekten de oldukça misafirperver"

AA muhabirinin Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin sorusunu cevaplayan Griffiths, "güvenli ve gönüllü" dönüş olmadan Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri halinde hedef olabileceklerini söyledi.

Griffiths, "Suriyeli mültecilerin Suriye'ye ancak güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmeleri mecburi" dedi.

Milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'ye övgüde bulunan Griffiths, "Türkiye gerçekten de oldukça misafirperver." dedi.

"Suriyeli mültecilere 6 milyar dolar ayrıldı"

Griffiths, Ağustos ayında Gaziantep'e geldiğinde Suriyelilere yardım eden Türk vatandaşı genç bir kızın kendisini çok etkilediğini ve genç kızın Suriyelilere yardım konusunda kendisine, "Bu bizim için bir zorunluluk" dediğini aktardı.

Griffiths, Türkiye, Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mülteciler için 6 milyar dolar fon ayırdıklarını, bunun ciddi bir miktar olduğunu söyledi.

BM, sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve özel sektör tarafından yürütülen projelerle geçen yıl 107 milyon kişiye ulaşılmış, hedefin yüzde 70'i gerçekleştirilebilmişti.