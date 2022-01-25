BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Burkina Faso'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin nerede bulunduğu ve güvende olup olmadığından duyduğu endişeyi dile getiren Guterres, Burkina Faso'da yapılan darbeyi güçlü şekilde kınadı.

Darbe liderlerine silahlarını bırakması ve ülkenin devlet başkanı ile kurumlarının korunması çağrısında bulunan Guterres, Burkina Faso'daki tüm tarafları itidal ve diyalog kurmaya davet etti.

Burkina Faso'da bir grup asker, 23 Ocak Pazar günü yönetime el koymuştu.

Askerler, devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okumuştu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okunmuş, Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söylemişti.