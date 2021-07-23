BM: Bir milyondan fazla insan sel ve kuraklıktan öldü

Birleşmiş Milletler dünya genelinde doğal felaketlerin, iklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri nedeniyle çoğaldığına dikkat çekti. Son 49 yıldaki ölüm verilerini açıklayan BM, iklim değişikliğinin bilançosunu sergiledi.

BM'ye bağlı Dünya Meteroloji Teşkilatı (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas Cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, kuraklık, fırtına, sel ve mevsim normalinin üzerinde hava sıcaklıkları nedeniyle dünya genelinde bir milyonun üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taalas, "Şiddetli yağışlar genellikle iklim değişikliğinin bir işareti. Atmosfer ısınmaya devam ettikçe daha fazla nem birikiyor ve bu da fırtınalarda daha fazla yağış olması ve sel ihtimalinin artması anlamına geliyor" dedi.

Taalas açıklamasında, 1970-2019 yılları arasında dünya genelinde 650 bin kişinin kuraklık nedeniyle öldüğünü ifade etti. Fırtınalar nedeniyle 580 bin kişi hayatını kaybederken, sel felaketlerinde yaklaşık 59 bin kadın, çocuk ve erkek yaşamını yitiridi. Mevsim normalleri dışındaki sıcaklık derecelerinin de 56 bin kişinin hayatına mal olduğu bilgisi verildi.

Dünya genelinde fırtınalar, ekonomik açıdan en fazla zararı getiren doğal afet oldu. Toplam zararın yaklaşık 440 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Fırtınaları sel takip ediyor ve su baskınlarının faturası yaklaşık 100 milyar euraya ulaşıyor. Avrupa'da son 50 yılın en büyük ekonomik faturasına sahip doğal felaketi 2002 yılında Almanya Elbe'deki sel oldu.

Son yıllarda dünyanın bazı bölgeleri kuraklıkla mücadele ederken diğer bölgeleri sel felaketleriyle mücadele ediyor. Geçen hafta Almanya, yakın tarihinin en büyük sel felaketine sahne oldu. Yine Çin'in Henan vilayeti de meteorologların verdiği bilgiye göre "bin yılda bir olabilecek bir yağışa" sahne oldu. Ve yine Türkiye'de Karadeniz bölgesindeki şiddetli sağanak yağış nedeniyle Rize ve Artvin'de sel meydana geldi. Kuraklıkla mücadele eden İran'da ise bu yıl hava sıcaklıklarının 50 dereceye yaklaşması nedeniyle büyük bir kuraklık yaşanıyor.



