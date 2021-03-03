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BM barış gücü askerlerine sahte COVID-19 aşısı satıldı

Güney Sudan'da konuşlu Birleşmiş Milletler barış gücünde görevli Tayland ordusundan bir doktorun, askerlere "sahte" COVID-19 aşısı sattığı ortaya çıktı.

03 Mart 2021 Çarşamba 08:40
BM barış gücü askerlerine sahte COVID-19 aşısı satıldı
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Straitstimes'ın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM( misyonunda görevli Taylandlı doktor, COVID-19'a karşı etkili olduğunu söylediği "sahte" aşıyı 20 dolar karşılığında 273 askere yaptı.

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Aşı yerine "su"

Doktor, kandırdığı askerlere COVID-19 aşısı diye "su" enjekte ederken olay aşının üzerinde "etiket" bilgisi olmadığını fark eden bir askerin durumu üstlerine bildirmesi sonucu ortaya çıktı.

Taylandlı yetkililer, doktorun görevine son verilerek ülkeye geri gönderildiğini ve diplomasının iptal edildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bm Barış Gücü AskerleriSahte Covid19 Aşısı
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