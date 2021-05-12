banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) koronavirüs aşısı dağıtımındaki eşitsizliğin küresel ekonomik toparlanma için ciddi risk teşkil ettiği uyarısında bulundu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:38
BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
banner337

BM Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporuna göre, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 5,4 büyümesi bekleniyor.

Ancak COVID-19 aşısının ülkeler ve bölgeler arasındaki eşitsiz dağıtımı salgın nedeniyle halihazırdaki dengesiz ve kırılgan küresel ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor.

COVID-19 aşısına zamanlı ve evrensel erişimin salgına daha hızlı son vermeye ve dünya ekonomisinin dirençli şekilde toparlanmasına yardımcı olacağı belirtilen raporda, aksi takdirde büyüme, kalkınma ve fırsatların kaçırılacağı ifade edildi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin'in toparlanmaya başladığı ama Doğu Asya'da bazı ülkelerde, sahra altı Afrika, Latin Amerika ve Karayipler'de ekonomik büyümenin hala kırılgan olduğu ve belirsizliğini koruduğu kaydedilen raporda, birçok ülkenin ise 2022 ya da 2023'e kadar ekonomik görünümünün salgın öncesi dönemlere ulaşamayacağına dikkat çekildi.

banner341
Ekonomisi turizme bağlı ülkelerin 2021'de hızlı toparlanması olası değil

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ekonomik görünümünün bu yıl 2019 seviyelerinin altında olacağı kaydedilen raporda, ekonomisi turizme ya da mal ticaretine dayalı ülkelerinse hızlı toparlanmasının olası gözükmediği belirtildi.

Raporda turizm sektörünün uluslararası seyahat kısıtlamalarının yavaş kaldırılması ve yeni salgın dalgaları endişesiyle baskı altında olacağı ifade edildi.

Salgın en çok kadınları etkiledi

Salgının 114 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa ittiğine ve bunun 58 milyonunun kadın olduğuna dikkat çekilen raporda, erkeklere oranla daha fazla kadının işsiz kaldığı kaydedildi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
BmAşı Dağıtımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde Perşembe başlayacak
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde Perşembe başlayacak
Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü UYARDI!
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü UYARDI!
Netanyahu'dan açıklama
Netanyahu'dan açıklama
İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor
İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
İsrail Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı
İsrail Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı
19 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri’nden ortak açıklama
19 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri’nden ortak açıklama
Hamas: “Bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız”
Hamas: “Bombalamaya karşı bombalama denkleminden geri adım atmayacağız”
Filistinlilere yönelik saldırılar Berlin'de protesto edildi
Filistinlilere yönelik saldırılar Berlin'de protesto edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim