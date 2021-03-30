BM, ABD'den küresel aşılama planına öncülük etmesini istedi

Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile video konferans yaptı.

Görüşmesinin basına açık bölümünde yeni ABD yönetiminin küresel sorunlara çok taraflı çözümler konusunda attığı girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na geri dönmesinin dünyaya umut mesajı gönderdiğini, Dünya Sağlık Örgütüne katılmasının ise salgınla mücadele önemli bir dayanışma göstergesi olduğunu söyledi.





