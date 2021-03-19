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BM: "2040'a kadar 600 milyon çocuk su kıtlığı çekecek"

Birleşmiş Milletler, 2040'a kadar dünyadaki 18 yaş altı her 4 çocuktan birinin su sıkıntısının aşırı derecede yüksek olduğu bölgelerde yaşayacağı uyarısında bulundu.

19 Mart 2021 Cuma 08:45
BM: "2040'a kadar 600 milyon çocuk su kıtlığı çekecek"
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, "2030 Gündemi Hedefleri ve Suyla İlgili Hedeflerin Uygulanması" konulu üst düzey toplantıda konuştu.

Muhammed, dünyadaki iklim değişikliği tehditleri, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirliliğin su kıtlığını artıracağı uyarısında bulunarak, 2040 yılına kadar dünyadaki yaklaşık 600 milyona tekabül eden, 18 yaş altı her 4 çocuktan birinin su sıkıntısının aşırı derecede yüksek olduğu bölgelerde yaşayacağını vurguladı.

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3 milyar kişi su imkanlarından yoksun

Yeni tip koronavirüs salgınının hastalıklarla mücadelede su ve sanitasyonunun ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını anlatan Muhammed, halen kırsal alan ve az gelişmiş ülkelerde 3 milyar kişinin temel el yıkama imkanlarından yoksun olduğunu söyledi.

Amina Muhammed, ülkelere, salgınla mücadele planları çerçevesinde su ve sanitasyon erişimi için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yatırım yapmaları, iklim değişikliği konusunda harekete geçmeleri ve karar alıcı sürece kadınların da dahil edilmesi çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BmSu KıtlığıAmina Muhammed2030 Gündemi Hedefleri Ve Suyla İlgili Hedeflerin Uygulanması
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