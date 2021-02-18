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Aşılar geldi!
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BM 10 ülkenin aşıların yüzde 75'ini aldığını,130 ülkede aşı olmadığını açıkladı

18 Şubat 2021 Perşembe 12:15
BM 10 ülkenin aşıların yüzde 75'ini aldığını,130 ülkede aşı olmadığını açıkladı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "10 ülke dünyadaki koronavirüs aşılarının yüzde 75'ini alırken 130 ülkeye bir doz aşı bile gitmedi" diyerek aşı adaletsizliğine tepki gösterdi.

Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısındaki açıklamasında "inanılmaz derecede dengesiz ve adaletsiz" dediği bu durumun düzeltilmesi ve dünyadaki herkesin bir an önce aşılanması için küresel eylem çağrısında bulundu.

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Guterres, "Bu kritik dönemde aşı adaleti küresel toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sınavdır" dedi, bilim insanları, aşı üreticileri ve aşı çalışmalarının finansörlerini küresel bir aşılama planını hayata geçirmeye çağırdı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünya genelindeki koronavirüs vakalarının sayısı 110 milyonu aşarken, Covid-19'dan en az 2,4 milyon kişi hayatını kaybetti.

Aşı üreticileri üretim kapasitelerini artırmanın yollarını ararken, birçok ülke dışlandığını söylüyor. Zengin ülkelerde bile aşı sıkıntısı yaşanıyor.

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Son Güncelleme: 18.02.2021 13:45
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