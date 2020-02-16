banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120151
ALTIN
308.333
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8948
EURO
6.5497
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

Bloomberg, başkanlık yarışına Hillary Clinton ile girebilir

Washington, 16 Şubat 20 : ABD'de Demokrat Parti'den başkanlık seçimleri için aday adayı olan eski New York Belediye Başkanı ve iş adamı Michael Bloomberg'in, eski Dışişleri Bakanı ve 2016 başkan adaylarından Hillary Clinton'la seçimlere girmeyi düşündüğü iddia edildi. 

Bloomberg, başkanlık yarışına Hillary Clinton ile girebilir

Washington, 16 Şubat 20 : ABD'de Demokrat Parti'den başkanlık seçimleri için aday adayı olan eski New York Belediye Başkanı ve iş adamı Michael Bloomberg'in, eski Dışişleri Bakanı ve 2016 başkan adaylarından Hillary Clinton'la seçimlere girmeyi düşündüğü iddia edildi. 

16 Şubat 2020 Pazar 08:10
Bloomberg, başkanlık yarışına Hillary Clinton ile girebilir

ABD basınının Bloomberg'in kampanya kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre, Bloomberg, Hillary Clinton ile seçime girmeye hazırlanıyor. 
Anketlerden çıkan sonuçlarda, seçmenin Clinton'ın başkan yardımcılığına aday gösterilmesine sıcak baktığı ve bu durumun Bloomberg'in oylarını yükselttiği ortaya kondu.  
ABD'DE SEÇİM SÜRECİ
ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor.
Partiler çok sayıda aday adayının katıldığı ve yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda, parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor.

banner317
Ön seçim sürecinde parti toplantıları ve sandık başına gidilerek yapılan seçimler olmak üzere, her eyaletin kendi parti yönetiminin belirlediği iki tip seçim uygulanıyor.
Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos arasında Charlotte'de kendi başkan adayını resmen açıklayacak.
3 Kasım salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD'de "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış 538 delege belirlenecek. Bu sayının yarıdan bir fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olacak.

 

banner335
Son Güncelleme: 16.02.2020 11:14
Anahtar Kelimeler:
Hillary ClintonAbd Başkanlık Yarışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da karantinadaki gemide 70 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Japonya'da karantinadaki gemide 70 kişide daha koronavirüs tespit edildi
Nijerya'da silahlı saldırılar: 31 ölü
Nijerya'da silahlı saldırılar: 31 ölü
Burundi’de 6 toplu mezarda 6 binden fazla ceset bulundu
Burundi’de 6 toplu mezarda 6 binden fazla ceset bulundu
Erdoğan: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız
Erdoğan: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
İsrail'den Hamas hedeflerine hava saldırısı
İsrail'den Hamas hedeflerine hava saldırısı
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı
Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atıldı
Koronavirüs salgınında can kaybı bin 666’ya yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı bin 666’ya yükseldi
Ukrayna: “Donbas’ta Ateşkese Rağmen Siviller Ölmeye Devam Ediyor”
Ukrayna: “Donbas’ta Ateşkese Rağmen Siviller Ölmeye Devam Ediyor”
Almanya:  “Rus Tarafından Beklentimiz Esed Rejimine Olan Nüfuzunu Kullanması”
Almanya:  “Rus Tarafından Beklentimiz Esed Rejimine Olan Nüfuzunu Kullanması”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim