Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceği bildirildi.
Bu zirvede, 2030 NATO hedeflerinin de ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Çin ve Rusya ile rekabet, iklim değişikliği, siber güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve diğer ortak sınamaların tartışılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Bakan ayrıca, Kovid-19 salgınını durdurma, sürdürülebilir küresel ekonomik iyileşme, küresel iklim krizi ve demokrasiyi güçlendirme gibi transatlantik hedefleri görüşmek üzere Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bir araya gelecek." ifadelerine yer verildi.