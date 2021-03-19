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Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor

 

19 Mart 2021 Cuma 18:45
Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi için Brüksel'e gidiyor
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceği bildirildi. 

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Blinken, (Joe) Biden yönetiminin transatlantik ittifakını güçlendirme ve NATO üzerinden müttefiklerimiz ile bağlarımızı yeniden canlandırma konusundaki kararlılığını vurgulamak üzere, 23-24 Mart tarihlerinde NATO müttefikleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceği NATO Bakanlar Zirvesi'ne katılacak." ifadelerine yer verildi. 

Bu zirvede, 2030 NATO hedeflerinin de ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Çin ve Rusya ile rekabet, iklim değişikliği, siber güvenlik, terörle mücadele, enerji güvenliği ve diğer ortak sınamaların tartışılacağı belirtildi. 

 Açıklamada, "Bakan ayrıca, Kovid-19 salgınını durdurma, sürdürülebilir küresel ekonomik iyileşme, küresel iklim krizi ve demokrasiyi güçlendirme gibi transatlantik hedefleri görüşmek üzere Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bir araya gelecek." ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 19.03.2021 20:54
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