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Blinken: “Kıbrıs'ı birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz“

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde Joe Biden yönetiminin dış politika önceliklerini anlattı ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin süreçle ilgili bir değerlendirme yaptı.

11 Mart 2021 Perşembe 08:45
Blinken: “Kıbrıs'ı birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz“
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nisanda Cenevre'de yapılacak Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya yönelik ABD yönetiminin nasıl bir pozisyonda olduğu sorusuna, Başkan Biden'ın çok uzun zamandır Kıbrıs meselesini yakından takip ettiğine atıf yaparak cevap verdi.
Kıbrıs konusundaki son durumu yakından takip ettiklerini kaydeden Blinken, "Kıbrıs'ı iki bölgeli ve iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz. Birleşmiş Milletler'in kritik rolünün desteklenmesi de dahil bu yaklaşımı güçlendiren çabaları destekleyeceğiz." yorumunu yaptı.

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ABD'nin diplomasisiyle Kıbrıs müzakereleri konusuna doğrudan angaje olacağını belirten Blinken, "Bu çabalarda doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz." dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs meselesiyle ilgili düzenlemeyi planladığı gayriresmi toplantıda, tarafların ortak müzakere zemininde buluşup buluşamayacağı ele alınacak.
 

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Son Güncelleme: 11.03.2021 10:59
Anahtar Kelimeler:
Antony Blinken
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