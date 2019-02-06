Bitkisel hayattaki hastayı tecavüzle suçlanan hemşire 'suçsuzum' diyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Arizona eyaletindeki bir sağlık bakım merkezinde bilinci kısmen yerinde olmayan bitkisel hayattaki bir kadının doğum yapması üzerine tutuklanan erkek hemşire Nathan Sutherland çıkarıldığı mahkemede hastaya tecavüz etmediğini ve suçsuz olduğunu ileri sürdü.

14 yıldır kısmi bitkisel hayat içinde olan ve 20 yılı aşkın süredir hastaneye bağımlı yaşayan kadının hamile olduğu son ana kadar anlaşılmaması da ülkede tartışma yarattı. Hastanedeki doktorlar engelli kadının gizli hamilelik yaşadığını ve fiziksel belirtilerin bu nedenle anlaşılmadığını ileri sürüyor.

Bitkisel hayatta doğum yapan kadının hamileliği neden anlaşılamadı?

Daha önce sabıka kaydı olmayan 36 yaşındaki lisanslı hemşire Sutherland 2012 yılından bu yana bu sağlık merkezinde çalışıyordu. DNA testleri sonucu 'kendini koruyamayacak durumda olan bir yetişkine tecavüzden' yargılanan Sutherland 19 Mart'ta yeniden hakim karşısına çıkacak.

14 yıldır bitkisel hayatta olan kadının doğum yapmasının ardından hastane çalışanlarına DNA testi

O zamana kadar Sutherland için 500 bin dolar kefalet parası belirlendi.