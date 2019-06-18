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Bitcoin 2019’un en yüksek seviyesinde

Bitcoin 2019’un en yüksek seviyesinde

18 Haziran 2019 Salı 07:56
Bitcoin 2019’un en yüksek seviyesinde

BİTCOİN 2019’UN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Facebook'un kendi kripto para birimini piyasaya sürmek üzere olduğuna dair söylentiler, bitcoin’in yeniden canlanmasına yardımcı oldu

Kripto para biriminin değeri, Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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2019’a 4 bin doların altında işlem görerek başlayan bitcoin’in değeri pazar günü 9 bin doları geçti. Şimdi de fiyatı bir hafta öncesine göre yaklaşık yüzde 20 artarak 9 bin 300 doları buldu.

Piyasa analistleri, Facebook'un kendi kripto para birimini piyasaya sürmek üzere olduğuna dair söylentilerin bitcoin, litecoin, ethereum ve diğer sanal para birimlerinin yeniden canlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Değeri yükselen Bitcoin’e ilgi, 18 ayın en yüksek seviyesinde.  Öte yandan, dünyanın en kıymetli kripto para biriminin değeri, 2017’nin sonlarında yaklaştığı 20 bin dolardan hala çok uzakta. Ancak bazı uzmanlar, bitcoinin değerinin 2020'den önce bu rakamı geçebileceği öngörüyor.

Fiyat artışının arkasındaki faktörler arasında, Facebook’un pazara yaklaşımıyla birlikte, Microsoft ve Amazon gibi dev firmaların kripto para birimlerine olan ilgisinin artması da var.

Son Güncelleme: 18.06.2019 11:34
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