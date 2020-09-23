Birleşmiş Milletler\'den İdlib\'e 26 Tır İnsani Yardım

Hatay, 23 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
(AA/AK/HÖ)
Hatay, 23 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye\'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım gönderildi.
Hatay, 23 Eylül 20 : Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 26 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.