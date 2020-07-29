banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
437.644
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1232
EURO
8.1794
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
Bir yol bulamadığında o yolu açabilmek görevdir
Bir yol bulamadığında o yolu...
banner355

Birleşmiş Milletler'den Yemen'de kıtlık uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki insani krizin iç savaş başladığından beri hiç bu kadar kötüye gitmediği ve ülkenin yeniden kıtlık ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:10
Birleşmiş Milletler'den Yemen'de kıtlık uyarısı
banner337
banner351

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'de insani durum hakkında bilgilendirdi. 

'Yemen'de kıtlığın yeniden ufukta olduğuna dikkati çeken Lowcock, ''Yemen'deki insani kriz hiç bu kadar kötü olmamıştı. Kriz tekrar büyüyor, ekonomi perişan ve insani yardım örgütlerinin yardım yapacak bütçeleri neredeyse tükendi.'' ifadelerini kullandı.

Lowcock, ülkede her ay 13 milyon kişiye gıda yardımı yapılırken bütçe sıkıntısı nedeniyle şu an sadece 5 milyon kişiye tam anlamıyla yardım sağladıklarını, 8 milyon kişiye yapılan yardımların ise yüzde 50'sini kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

banner341
Ülkede yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının kontrolden çıktığını belirten Lowcock, Hudeyde açıklarında savaş nedeniyle çürümeye terk edilen, batma ve 1,1 milyon varil petrolü denize sızdırma riski bulunan Safer petrol tankeri konusunda ise tarafların herhangi bir adım atmadığına dikkati çekti.

Husiler, Hudeyde Limanı açıklarında bulunan tankere BM incelemesi yapılması konusunda şartlar koşuyor ve petrolün tankerden çıkarılması durumunda satışı konusundaki anlaşmazlık ise devam ediyor.

Taraflar anlaşamıyor

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise tarafların ülke genelinde ateşkes, ekonomik ve insani önlemler ve siyasi sürecin yeniden başlaması konusunda aylardır görüştüğünü ancak henüz nihai bir anlaşmaya varamadığını söyledi.

Görüşmelerin açılan fırsat penceresi kapanmadan sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Griffiths, ''Müzakerelerin barışa götüreceğinden umutlu olsam da kayıp gitme riski de var. Yemen uzun süreli yeni bir çatışma, kontrolden çıkan COVID-19 salgını ve ekonomik çöküş evresine girebilir.'' değerlendirmesinde bulundu.  

Anahtar Kelimeler:
BmYemen KıtlıkBm Yemen Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika 8 Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı
Belçika 8 Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı
Dünya Genelinde Kovid-19 Vakaları Ve Ölümler Artıyor
Dünya Genelinde Kovid-19 Vakaları Ve Ölümler Artıyor
Ab, Kuzey Kore'ye Yönelik Yaptırımları Uzattı
Ab, Kuzey Kore'ye Yönelik Yaptırımları Uzattı
Almanya Ekonomisinde Tarihi Küçülme
Almanya Ekonomisinde Tarihi Küçülme
İran'da Kovid-19'dan Son 24 Saatte 226 Kişi Hayatını Kaybetti
İran'da Kovid-19'dan Son 24 Saatte 226 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail'de Kovid-19'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 500'e Yaklaştı
İsrail'de Kovid-19'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 500'e Yaklaştı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Teknoloji devleri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Teknoloji devleri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
212 çevreci aktivist öldürüldü
212 çevreci aktivist öldürüldü
Cezayir'deki Osmanlı eserlerinin restorasyonuna karantina sonrası başlanacak
Cezayir'deki Osmanlı eserlerinin restorasyonuna karantina sonrası başlanacak

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim