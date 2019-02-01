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Birleşik Krallık Kara Teslim

İNGİLTERE, GALLER, İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA\'NIN BAZI BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA KARŞI SARI ALARM VERİLDİ 

Birleşik Krallık Kara Teslim

İNGİLTERE, GALLER, İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA\'NIN BAZI BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA KARŞI SARI ALARM VERİLDİ 

01 Şubat 2019 Cuma 16:26
Birleşik Krallık Kara Teslim

İNGİLTERE, GALLER, İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA\'NIN BAZI BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI VE BUZLANMAYA KARŞI SARI ALARM VERİLDİ 

GALLER\'DE EN AZ 500, İNGİLTERE\'NİN GÜNEY KESİMLERİNDE İSE EN AZ 750 OKUL TATİL EDİLDİ 

YOLDA KALAN SÜRÜCÜLER GECEYİ OKUL VE BARLARDA GEÇİRDİ

Londra, 1 Şubat 19 (.):  Birleşik Krallık\'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ülke genelinde yüzlerce okul tatil edilirken, yollarda mahsur kalan sürücüler geceyi okul ve barlarda geçirdi.

Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda\'nın bazı bölgelerinde kar yağışı ve buzlanmaya karşı sarı alarm verildi. 

İskoçya\'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 15,4 olarak ölçülürken, bunun Birleşik Krallık\'ta 2012\'den beri kaydedilen en düşük sıcaklık olduğu belirtildi. 

Soğuk havanın eğitimi de aksattığı ülkede, Galler\'de en az 500, İngiltere\'nin güney kesimlerinde ise en az 750 okul tatil edildi. 

Kar temizleme çalışmaları nedeniyle Bristol Havaalanında uçuşlar askıya alınırken, British Airways, Londra\'daki Heathrow Havaalanına olan onlarca uçuşu iptal etti. 

İngiltere\'nin güneybatısındaki Cornwall\'da yolda kalan sürücüler geceyi, okul ve barlarda geçirdi. 

Soğuk havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer özellikle yollarda buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

(AA/HÖ)


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