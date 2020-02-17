banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121061
ALTIN
307.441
DOLAR
6.0445
STERLİN
7.8700
EURO
6.5506
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı mı çıkmazı mı!
Maraş açılımı diye bir şey
Maraş açılımı diye bir şey
Seçimden sonraki vebal
Seçimden sonraki vebal
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!
Akıncı, Türkiye’yi birleştirdi!

Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İlk Nükleer Santralin Çalışmasına Onay

ABU DABİ\'NİN 270 KİLOMETRE BATISINDA İNŞA EDİLEN BEREKET NÜKLEER SANTRALİ, ARAP YARIMADASI\'NDAKİ İLK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ OLACAK

Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İlk Nükleer Santralin Çalışmasına Onay

ABU DABİ\'NİN 270 KİLOMETRE BATISINDA İNŞA EDİLEN BEREKET NÜKLEER SANTRALİ, ARAP YARIMADASI\'NDAKİ İLK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ OLACAK

17 Şubat 2020 Pazartesi 11:17
Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İlk Nükleer Santralin Çalışmasına Onay
banner337

ABU DABİ'NİN 270 KİLOMETRE BATISINDA İNŞA EDİLEN BEREKET NÜKLEER SANTRALİ, ARAP YARIMADASI'NDAKİ İLK NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ OLACAK
Ankara, 17 Şubat 20 : Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ilk nükleer santralin faaliyete geçmesi için onay verdiği bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın nükleer endüstri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, BAE Federal Nükleer Denetim İdaresi, Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) tarafından inşa edilen santralin 1 no'lu reaktörünün faaliyete geçmesine izin verdi.
Kaynaklar, reaktörün yapılacak testlerin ardından faaliyetine başlayacağını ileri sürdü.

banner317
Haber, henüz BAE tarafından doğrulanmadı.
Emirlikler Nükleer Enerji Şirketinin (ENEC) 2009'da yaptığı ihaleyi kazanan KEPCO, Abu Dabi'nin 270 kilometre batısında APR-1400 tipi 4 reaktörden oluşan bir nükleer santral inşa etmişti.
BAE'nin ve Arap Yarımadası'nda ilk nükleer enerji santrali olacak Bereket'in, 5 bin 600 megavat kapasiteyle BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini sağlaması planlanıyor.
(AA/AK/ŞEB)
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de Bir Üniversitede, Kovid-19'u 15 Dakikada Tespit Eden Kit Geliştirildi
Çin'de Bir Üniversitede, Kovid-19'u 15 Dakikada Tespit Eden Kit Geliştirildi
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı
Ab'den Libya'da Durum
Ab'den Libya'da Durum "çok Kötü" Açıklaması
Çin Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yıllık Meclis Toplantılarını Ertelemeyi Tartışıyor
Çin Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yıllık Meclis Toplantılarını Ertelemeyi Tartışıyor
Koronavirüsün  bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti
Koronavirüsün  bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti
Hindistan'da Ayı Saldırısında 2 Kişi Öldü
Hindistan'da Ayı Saldırısında 2 Kişi Öldü
Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu
Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu
ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi
ABD Başkanı Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi
Trump'tan Erdoğan'a 'İdlib' teşekkürü
Trump'tan Erdoğan'a 'İdlib' teşekkürü
Koronavirüs can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 1772'ye yükseldi
Koronavirüs can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 1772'ye yükseldi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim