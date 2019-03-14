Birleşik Arap Emirlikleri'nden 14 yaşını dolduranlara uçak sertifikası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde 14 yaşını dolduran ve gerekli eğitim sertifikasına sahip tüm bireylerin içerisinde insan taşıyabilen tüm elektrikli uçan araçları kullanabileceği açıklandı.

Teknik Eğitim Akademisi (ATT) görevlileri ekim ayından itibaren ülkede ikametgahı bulunan, gerekli sağlık koşullarına sahip ve eğitim sertifikası alan 14 yaşından büyük tüm vatandaşların serbestçe uçabileceğini açıkladı. Sertifika için Ghantoot şehrinde bulunan eğitim merkezinde Slovenya yapımı elektrikli bireysel uçak Alpha Electro modelinin kullanılacağı kaydedildi.

Alpha Electro model uçaklar Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da test aşamasını geçerek uluslararası sertifika elde etti. Bu model 13 bin feet yüksekliğe çıkıp saatte 180 kilometre hıza ulaşabiliyor. Uçakların bataryası 90 dakika, yedek bataryalarsa 30 dakika kadar gidebiliyor.

Doğa dostu olan ve kısa mesafelere rahatça inebilen uçakların ülkedeki ulaşım sektörüne yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

2017 yılında taksi hizmeti vermek için tasarlanan Alman yapımı Volocopter marka insansız hava aracı, Şeyh Muhammed bin Raşid'in katılımıyla başarılı bir şekilde uçmuştu. İki kişiyi taşıma kapasitesine sahip drone'lar herhangi bir pilot yardımı olmadan hizmet verebiliyor.