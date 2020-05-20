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Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da ateşkes çağrısında bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Libya'da ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:45
Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'da ateşkes çağrısında bulundu
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Enver Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kapsamlı ve derhal bir ateşkes olmadan ve siyasi sürece dönmeden Libya'da gerçek bir ilerleme kaydedilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

BAE'nin Libya krizi konusunda uluslararası toplumun duruşuna ilişkin açık duruşunu yeniden ortaya koyduğunu vurgulayan Karkaş, dile getirdiği siyasi sürecin gerçekleşmesi için "Bölgesel tırmanış mutlaka durdurulmalı." dedi.

Libya hükümeti, başkent Trablus'a düzenlenen saldırıların planlayıcısı ve gayri meşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'e her türlü askeri desteği vermekle suçluyor.

Karkaş'ın sözde ateşkes çağrısının, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde BAE'nin Hafter milislerine silah ve askeri teçhizat desteği verdiğine ilişkin sözlerin dile getirilmesiyle eşzamanlı olması dikkati çekti.

BM'de Libya Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Libya'nın elinde BAE'nin ülkeye silah gönderdiğine dair kesin deliller bulunmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasında Sunni, Güvenlik Konseyi'ndeki üyelere Emirliklerin, "savaş suçlusu Hafter ve yandaşlarına" verilmek üzere gönderdiği askeri malzemelere dair fotoğrafları sunmuştu.  

Hafter sözcüsünden Trablus'un güneyindeki cephelerden "2-3 kilometre çekildikleri" açıklaması

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Trablus'un güneyindeki tüm cephelerden yerel saatle gece yarısından itibaren "2-3 kilometre geri çekildiklerini" açıkladı.

Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Mismari, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının son günlerinde "başkent halkının daha adetlerine uygun bir bayram geçirmesi" gerekçesiyle "Trablus'un güneyindeki cephelerden gece yarısı itibarıyla 2-3 kilometre çekilmeye başladıklarını" duyurdu.

Mismari'nin bu açıklamasıyla eş zamanlı biçimde, Libya yerel basını Hafter'e bağlı milislerin, başkentteki Mitiga Havalimanı çevresindeki Suk Cuma mahallesini grad füzeleriyle vurduğu haberini geçti. Saldırıda, can kaybı veya maddi hasara ilişkinse henüz bilgi paylaşılmadı.

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'in komutasındaki milislerine başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle, Arap Baharı sonrası istikrar arayışındaki petrol zengini Libya şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya hükümeti, uzun süre savunmada bekledikten sonra Türkiye ile imzaladığı güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasından aldığı destekle 25 Mart'ta sivilleri korumak amacıyla Barış Fırtınası Harekatı başlattıklarını duyurmuştu.

Libya ordusu, kısa bir süre içinde milislere karşı birçok başarı elde etmiş 13 Nisan'da başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekare alanı milislerden arındırdığını duyurmuştu.

Hafter milisleri yaşadıkları yenilgilerin ardından başkentteki sivil yerleşim bölgelerine yüzlerce roket ve top mermisiyle saldırı düzenlemiş, bu ay içerisinde aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 30'tan fazla sivil Hafter milislerinin bombardımanında hayatını kaybetmişti.

Ülkenin batısındaki 50 kilometrekare alana kurulu stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü pazartesi günü Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, üssün yaklaşık 60 kilometre güneyinde Tunus sınırı yakınlarındaki iki beldeyi de milislerden arındırdığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Bae Libya Ateşkes
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