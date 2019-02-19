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Birleşik Arap Emirlikleri 3.3 milyar doları silaha yatırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri 3.3 milyar doları silaha yatırıyor

19 Şubat 2019 Salı 08:00
Birleşik Arap Emirlikleri 3.3 milyar doları silaha yatırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD'li silah üreticisi Raytheon Co.'dan 1.55 milyar dolarlık bir anlaşmayla Patriot savunma sistemi ve diğer benzeri silahların alımı için sözleşme imzaladı.

Ülkenin başkenti Abu Dabi'de bir hafta boyunca süren IDEX Askeri Fuarı sonunda yapılan anlaşmaya göre sadece Patriot füze sistemleri içinse yaklaşık 350 milyon dolar ödenecek.

IDEX’in sözcüsü Tuğgeneral Muhammed el Hassani 1.6 milyar doları uluslararası diğer ülkelerle olmak üzere silah satın alımı konusunda anlaşma yaptıklarını, toplamda 33 anlaşma sonunda ödenecek miktarın 3.3 milyar doları (7.2 milyar dirhem) geçtiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, dünya genelinde füze üretiminin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran ABD merkezli şirket Raytheon'ın yanı sıra yine ABD'li Lockheed Martin, Alman Diehl Defence ve İsveçli Saab firmalarıyla da anlaşma imzaladı. BAE'nin yeni geliştirilen Falcon hava sistemleriyle eskiden Orta Doğu'daki birçok ülke tarafından kullanılan Hawk hava savunma sistemlerinde değişiklik yapmak ve yeni nesil teknolojiye geçmek istediği belirtiliyor.

Patriotların düşük başarı oranı hayal kırıklığı yaratmıştı
Körfez Savaşı’nda Irak’tan gelebilecek olası tehditlere karşı çevresinde bulunan ülkelere yerleştirilen Patriot’lar, özellikle İsrail ve Suudi Arabistan’da etkili olamaması sonucu hayal kırıklığı yaşatmıştı. Bu savunma sistemlerinin Irak'tan gönderilen füzelere karşı İsrail'de yüzde 40 ve Suudi Arabistan’da ise yüzde 70 oranında başarı sağladığı açıklanmıştı.

BAE Suudi Arabistan ile birlikte Yemen'de mücadele veren müttefik kuvvetlerin başını çekiyor. 2014 yılından beri İran'ın desteklediği Şii azınlık Husilere karşı yürütülen savaşta bugüne kadar on binlerce sivil hayatını kaybederken ülke nüfusunun üçte biri açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Uak SilahArap Emirlikleri Silah
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